4 órája
Újra lecsapott az MLSZ, ismét fizetnie kell az ETO-nak
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága szeptember 10-én ülésezett. Az ETO FC-vel szemben ismét határozatot hoztak, újabb pénzbírságot kell fizetnie a győri klubnak.
Az MLSZ ezúttal összevont eljárás keretében vizsgálta a szurkolói kihágásokat, az ETO FC drukkerei ezúttal is szerepeltek a listán. A szövetség az európai normákkal összhangban a 2025/2026-os idénytől kezdődően zéró toleranciát hirdetett a megbotránkoztató, obszcén kifejezésekkel és rasszista megnyilvánulásokkal szemben.
A FEB az ETO-t a zalaegerszegi mérkőzésen történt atrocitások miatt kötelezték pénzbüntetés megfizetésére. De fizetnie kell a ZTE-nek is a szurkolói miatt: a bekiabálások mellett egy öngyújtót is bedobtak a játéktérre.
Az eljárás során pénzbüntetést szabtak ki a nyíregyházi, a diósgyőri és a kazincbarcikai klubbal szemben is az élvonalban szereplő csapatok közül.
Az NB II-ben játszó Fehérvár esetében a megbotránkoztató megnyilvánulás mellett már konkrét személy szidalmazását is említi a határozat, a Fejér vármegyeieknek 15 napon belül prevenciós tervet kell benyújtaniuk az MLSZ-nek, és a korábbi határozattal elrendelt szektorbezárás is érvénybe lép az újabb büntetés kiszabásával.