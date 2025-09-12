Újra lecsapott az MLSZ, ismét fizetnie kell az ETO-nak

Az MLSZ ezúttal összevont eljárás keretében vizsgálta a szurkolói kihágásokat, az ETO FC drukkerei ezúttal is szerepeltek a listán. A szövetség az európai normákkal összhangban a 2025/2026-os idénytől kezdődően zéró toleranciát hirdetett a megbotránkoztató, obszcén kifejezésekkel és rasszista megnyilvánulásokkal szemben.

Az MLSZ újabb pénzbüntetést szabott ki az ETO FC-re a szurkolók miatt.

Forrás: mlsz.hu

A FEB az ETO-t a zalaegerszegi mérkőzésen történt atrocitások miatt kötelezték pénzbüntetés megfizetésére. De fizetnie kell a ZTE-nek is a szurkolói miatt: a bekiabálások mellett egy öngyújtót is bedobtak a játéktérre.

Az eljárás során pénzbüntetést szabtak ki a nyíregyházi, a diósgyőri és a kazincbarcikai klubbal szemben is az élvonalban szereplő csapatok közül.

Az NB II-ben játszó Fehérvár esetében a megbotránkoztató megnyilvánulás mellett már konkrét személy szidalmazását is említi a határozat, a Fejér vármegyeieknek 15 napon belül prevenciós tervet kell benyújtaniuk az MLSZ-nek, és a korábbi határozattal elrendelt szektorbezárás is érvénybe lép az újabb büntetés kiszabásával.