Kubatov Gábor: Az ETO a Fradinak is köszönheti a nemzetközi kupaindulást

Kubatov Gábort, a Ferencváros elnökét a közösségi oldalán arról kérdezték: hogyan járul hozzá a Fradi a magyar labdarúgás fejlődéséhez. A klubvezető megemlített több nagyobb sikert, így Albert Flóriánt, aki az egyetlen magyar aranylabdás a mai napig, illetve a VVK-győzelmet is, és később az ETO FC-t is megemlítette.

Az ETO FC idén a Konferencia Ligában szerepelt, és jól is teljesített.

Fotó: Kisalföld-archívum

A közelmúltban kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy hat-hét éve folyamatosan csak az FTC gyűjti a pontokat, annak is köszönhetően, hogy többször már az egyenes kieséses szakaszig is eljutott az együttes. Ezért is volt az a változás, hogy a Magyar Kupa-győztes már az Európa Ligában indulhat, illetve a magyar bajnokság besorolása a szlovák pontvadászat elé került: a Fizz Liga a 23., a Niké Liga a 25.

Az ETO FC jobb bajnokságban szerepel, mint a szlovákiai DAC

Ennek kapcsán pedig az ETO-val példálózott Kubatov Gábor: „A szlovákiai DAC-nak és az ETO-nak ugyanaz a tulaja, ezt pedig az UEFA nem tolerálja. Ilyen esetben el kell dönteni, melyik csapat indulhat a nemzetközi porondon, és ilyenkor a magasabban kvalifikált bajnokság élvez előnyt. A győriek ezért lettek kupaszereplők” – zárta szavait a videóban a Fradi eső embere.

Mint ismeretes, az ETO FC a Konferencia Ligában szerepelt, ahol két párharcot sikerrel vett – az örmény Pjunik Jereván és a svéd AIK ellen –, és az osztrák Rapid Wien ellen sem sok hiányzott, hogy bejusson a csoportkörbe.

A teljes videó itt tekinthető meg: