Labdarúgás
35 perce
Több játékos is távozik az ETO FC-től - Mutatjuk a névsort
Végleges és ideiglenes játékosmozgásról számolt be szombaton a győri labdarúgócsapat. Az ETO FC közös megegyezéssel szerződést bontott tunéziai játékosával.
A klub szombaton jelentette be Ouijdi Sahli távozását. Az ETO FC játékosa sérülése miatt hosszú ideig nem lépett pályára, a rehabilitációja után pedig az NB III-as csapatban kapott helyet. Itt mindjárt egy szépségdíjas találattal hívta fel magára a figyelmet.
Az ETO FC két játékosa Szentlőrincen folytatja
A győri zöld-fehérektől kooperációs együttműködés keretében a másodosztályú baranyai együtteshez távozik Herczeg Marcell és Décsy Ádám. Ők a 2025/2026-os idényben játszanak a Szentlőrincben.
