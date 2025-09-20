szeptember 20., szombat

Labdarúgás

2 órája

Több játékos is távozik az ETO FC-től - Mutatjuk a névsort

Végleges és ideiglenes játékosmozgásról számolt be szombaton a győri labdarúgócsapat. Az ETO FC közös megegyezéssel szerződést bontott tunéziai játékosával.

Kisalföld.hu

A klub szombaton jelentette be Ouijdi Sahli távozását. Az ETO FC játékosa sérülése miatt hosszú ideig nem lépett pályára, a rehabilitációja után pedig az NB III-as csapatban kapott helyet. Itt mindjárt egy szépségdíjas találattal hívta fel magára a figyelmet. 

ETO FC
Sahli öröme az előző idényben az ETO FC színeiben értékesített büntető után. Körülötte Diarra, Njie és Ouro. Fotó: Csapó Balázs

Az ETO FC két játékosa Szentlőrincen folytatja

A győri zöld-fehérektől kooperációs együttműködés keretében a másodosztályú baranyai együtteshez távozik Herczeg Marcell és Décsy Ádám. Ők a 2025/2026-os idényben játszanak a Szentlőrincben.

 

