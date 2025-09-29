Újabb, Serie A-játékost igazolhat az ETO

A 28 éves belga egy ideje az ETO FC csapatával edz, a Csakfoci értesülései szerint már minden készen áll a szerződéskötésre.

Az ETO FC több poszton bevethető játékosra tehet szert Senna Miangue személyében.

Senna Miangue legutóbb a Cercle Brugge játékosa volt, de megjárta a Cagliarit, korábban pedig az Inter Milan akadémiáját. A 192 centiméter magas, több poszton - középhátvédként, balhátvédként és bal oldali középpályásként - bevethető játékos júliusban vált szabadon igazolhatóvá, miután távozott a belga élvonalban szereplő csapattól.