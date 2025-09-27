Még lehet jegyet vásárolni a vasárnapi zöld-fehér rangadóra

Kiváló hangulatú mérkőzésnek ígérkezik vasárnap 18 órakor a Ferencvárosi TC és az idényben veretlen ETO FC találkozója.

Az ETO FC hazai pályán fogadja a Fradit. Fotó: Kovacs Peter

A győri klub közösségi oldalán korábban közzétett információk szerint telt ház, mintegy 8000 fős közönség előtt fognak játszani a felek. Az ETO szombaton jelezte: a keleti és nyugati lelátóra is tudnak még jegyet vásárolni azok, akik a helyszínen szeretnék buzdítani a csapatokat.

Borbély Balázs gárdájának célja a három pont itthon tartása, az extra motivációt pedig az adhatja, hogy revansot vehetnek a tavaszi, ferencvárosi győzelem miatt, ami az Üllői úti együttes hetedik bajnoki címét érte.