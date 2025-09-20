1 órája
Jön a Fradi, mutatjuk, mikortól lehet jegyet vásárolni
Vasárnap kezdődik a jegyértékesítés a zöld-fehér rangadóra. Az ETO FC szeptember 28-án fogadja a Ferencvárosi TC együttesét, ez az idény egyik legjobban várt mérkőzése.
Az ETO FC hazai- és vendégpénztárában szeptember 21-én, vasárnap 9 órakor kezdik meg a belépők értékesítését a Ferencváros elleni mérkőzésre.
A klub tájékoztatása szerint az online felület csak másnap, hétfőn lesz aktív.
Az ETO FC mérkőzését Palotai Károlynak ajánlják
A Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány elnöke, Pálfalvi Gábor a „Palotai 90" eseménysorozat kapcsán bejelentette, hogy a világhírű játékvezető előtt tisztelegve ezt a találkozót Palotai Károlynak emlékének ajánlják.
Palotai Károly nagysága az emberségében rejlett – emlékoszlopot kapott az első magyar sztárbíró
Az ETO FC szeptember 28-án fogadja otthonában a Ferencvárosi TC együttesét, a találkozó 18 órakor kezdődik.