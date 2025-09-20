Jön a Fradi, mutatjuk, mikortól lehet jegyet vásárolni

Az ETO FC hazai- és vendégpénztárában szeptember 21-én, vasárnap 9 órakor kezdik meg a belépők értékesítését a Ferencváros elleni mérkőzésre.

Ismét telt házas lesz az ETO FC stadionja.

Fotó: Csapó Balázs

A klub tájékoztatása szerint az online felület csak másnap, hétfőn lesz aktív.

Az ETO FC mérkőzését Palotai Károlynak ajánlják

A Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány elnöke, Pálfalvi Gábor a „Palotai 90" eseménysorozat kapcsán bejelentette, hogy a világhírű játékvezető előtt tisztelegve ezt a találkozót Palotai Károlynak emlékének ajánlják.