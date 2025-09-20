szeptember 20., szombat

Labdarúgás

1 órája

Jön a Fradi, mutatjuk, mikortól lehet jegyet vásárolni

Palotai 90, Fradi, Ferencvárosi TC, ETO FC, jegy

Vasárnap kezdődik a jegyértékesítés a zöld-fehér rangadóra. Az ETO FC szeptember 28-án fogadja a Ferencvárosi TC együttesét, ez az idény egyik legjobban várt mérkőzése.

Kisalföld.hu

Az ETO FC hazai- és vendégpénztárában szeptember 21-én, vasárnap 9 órakor kezdik meg a belépők értékesítését a Ferencváros elleni mérkőzésre.

ETO FC
Ismét telt házas lesz az ETO FC stadionja.
Fotó: Csapó Balázs

A klub tájékoztatása szerint az online felület csak másnap, hétfőn lesz aktív.

Az ETO FC mérkőzését Palotai Károlynak ajánlják

A Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány elnöke, Pálfalvi Gábor a „Palotai 90" eseménysorozat kapcsán bejelentette, hogy a világhírű játékvezető előtt tisztelegve ezt a találkozót Palotai Károlynak emlékének ajánlják.

Az ETO FC szeptember 28-án fogadja otthonában a Ferencvárosi TC együttesét, a találkozó 18 órakor kezdődik.

 

