szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Győri továbbjutás képekben

Címkék#győzelem#Érd#Borbély Balázs#ETO FC

Az új szerzemény, Schön Szabolcs is betalált. Az ETO FC az Érd otthonában elért 3–0-ás győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupában.

Kisalföld.hu

Mint arról beszámoltuk, az ETO FC 3–0-ra győzött Érden, ezzel továbbjutott a Magyar Kupában.

ETO FC
A sötét mezes ETO FC végül magabiztosan jutott tovább Érden.
Fotó: Földi Imre/NS

A meccs elején ugyan ráijesztett a győriekre a házigazda, mely 11-est hibázott, a folytatásban azonban már kidomborodott a nagyobb tudás, és végül magabiztosan nyertek Borbély Balázs tanítványai. A gólszerzők közé feliratkozott a nemrégiben igazolt Schön Szabolcs is.

Nézze meg az Érd–ETO FC meccs képeit a galériát lapozgatva

Érd–ETO FC labdarúgó Magyar Kupa

Fotók: Földi Imre/NS

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu