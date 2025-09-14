Győri továbbjutás képekben

Mint arról beszámoltuk, az ETO FC 3–0-ra győzött Érden, ezzel továbbjutott a Magyar Kupában.

A sötét mezes ETO FC végül magabiztosan jutott tovább Érden.

Fotó: Földi Imre/NS

A meccs elején ugyan ráijesztett a győriekre a házigazda, mely 11-est hibázott, a folytatásban azonban már kidomborodott a nagyobb tudás, és végül magabiztosan nyertek Borbély Balázs tanítványai. A gólszerzők közé feliratkozott a nemrégiben igazolt Schön Szabolcs is.