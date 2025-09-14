Labdarúgás
2 órája
Győri továbbjutás képekben
Az új szerzemény, Schön Szabolcs is betalált. Az ETO FC az Érd otthonában elért 3–0-ás győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupában.
A meccs elején ugyan ráijesztett a győriekre a házigazda, mely 11-est hibázott, a folytatásban azonban már kidomborodott a nagyobb tudás, és végül magabiztosan nyertek Borbély Balázs tanítványai. A gólszerzők közé feliratkozott a nemrégiben igazolt Schön Szabolcs is.
Nézze meg az Érd–ETO FC meccs képeit a galériát lapozgatva
Érd–ETO FC labdarúgó Magyar KupaFotók: Földi Imre/NS
