Borbély: Schön egyre jobb formában - Győri továbbjutás képekben

Domján Attila, az Érdi VSE vezetőedzője: ,,Az első félidőben fegyelmezetten és jól futballoztunk, a második játékrészben azonban már megmutatkozott a két csapat közötti különbség. Sokkal szebbnek tűnt volna az eredmény, ha berúgjuk a tizenegyest, illetve nem a lécről pattan vissza a labda.”

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője: ,,Az első félidőben elaludtunk, illetve bravúr kellett a tizenegyes hárításához. A félidő felétől azonban már gyorsabban és pontosabban futballozott a csapat. Örülök Schön Szabolcs sikeres bemutatkozásának, két hete van velünk, egyre jobb formában játszik.”

(forrás: nso)

