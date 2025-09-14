4 órája
Borbély: Schön egyre jobb formában - Győri továbbjutás képekben
Az új szerzemény, Schön Szabolcs is betalált. Az ETO FC az Érd otthonában elért 3–0-ás győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupában.
Mint arról beszámoltuk, az ETO FC 3–0-ra győzött Érden, ezzel továbbjutott a Magyar Kupában.
A meccs elején ugyan ráijesztett a győriekre a házigazda, mely 11-est hibázott, a folytatásban azonban már kidomborodott a nagyobb tudás, és végül magabiztosan nyertek Borbély Balázs tanítványai. A gólszerzők közé feliratkozott a nemrégiben igazolt Schön Szabolcs is.
Domján Attila, az Érdi VSE vezetőedzője: ,,Az első félidőben fegyelmezetten és jól futballoztunk, a második játékrészben azonban már megmutatkozott a két csapat közötti különbség. Sokkal szebbnek tűnt volna az eredmény, ha berúgjuk a tizenegyest, illetve nem a lécről pattan vissza a labda.”
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője: ,,Az első félidőben elaludtunk, illetve bravúr kellett a tizenegyes hárításához. A félidő felétől azonban már gyorsabban és pontosabban futballozott a csapat. Örülök Schön Szabolcs sikeres bemutatkozásának, két hete van velünk, egyre jobb formában játszik.”
(forrás: nso)
Nézze meg az Érd–ETO FC meccs képeit a galériát lapozgatva
Érd–ETO FC labdarúgó Magyar KupaFotók: Földi Imre/NS