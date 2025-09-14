szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

4 órája

Borbély: Schön egyre jobb formában - Győri továbbjutás képekben

Címkék#győzelem#Érd#Borbély Balázs#ETO FC

Az új szerzemény, Schön Szabolcs is betalált. Az ETO FC az Érd otthonában elért 3–0-ás győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupában.

Kisalföld.hu

Mint arról beszámoltuk, az ETO FC 3–0-ra győzött Érden, ezzel továbbjutott a Magyar Kupában.

ETO FC
A sötét mezes ETO FC végül magabiztosan jutott tovább Érden.
Fotó: Földi Imre/NS

A meccs elején ugyan ráijesztett a győriekre a házigazda, mely 11-est hibázott, a folytatásban azonban már kidomborodott a nagyobb tudás, és végül magabiztosan nyertek Borbély Balázs tanítványai. A gólszerzők közé feliratkozott a nemrégiben igazolt Schön Szabolcs is.

Domján Attila, az Érdi VSE vezetőedzője: ,,Az első félidőben fegyelmezetten és jól futballoztunk, a második játékrészben azonban már megmutatkozott a két csapat közötti különbség. Sokkal szebbnek tűnt volna az eredmény, ha berúgjuk a tizenegyest, illetve nem a lécről pattan vissza a labda.”
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője: ,,Az első félidőben elaludtunk, illetve bravúr kellett a tizenegyes hárításához. A félidő felétől azonban már gyorsabban és pontosabban futballozott a csapat. Örülök Schön Szabolcs sikeres bemutatkozásának, két hete van velünk, egyre jobb formában játszik.”
(forrás: nso)

Nézze meg az Érd–ETO FC meccs képeit a galériát lapozgatva

Érd–ETO FC labdarúgó Magyar Kupa

Fotók: Földi Imre/NS

 

 

