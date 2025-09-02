szeptember 2., kedd

Labdarúgás

51 perce

Ennél a csapatnál bukkanhat fel az ETO korábbi védője

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#középhátvéd#Eneo Bitri#ETO FC

A Nyíregyháza Spartacus vetett szemet Eneo Bitrire. Az ETO FC középhátvédjének kölcsönszerződése nyáron járt le, ám a Valerenga is megvált tőle, most pedig a nyírségiekhez igazolhat.

Kisalföld.hu

Az ETO FC színeiben futballozott kölcsönjátékosként Eneo Bitri, 24 mérkőzésen 5 gólig jutott zöld-fehérben. Az albán játékos Nyíregyházára igazolhat.

Fotó: Földi Imre

Az Öltözőn Túl blog információi szerint Szabó István csapata hosszabb időre elveszítette két meghatározó belső emberét. Alaxai Áron és Temesvári Attila kiesése miatt a keleti együttesben elengedhetetlenné vált a védelem megerősítése. 

Zalaegerszegen látványos ollózós góljával egyenlített az ETO FC:

 

