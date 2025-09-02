Labdarúgás
Ennél a csapatnál bukkanhat fel az ETO korábbi védője
A Nyíregyháza Spartacus vetett szemet Eneo Bitrire. Az ETO FC középhátvédjének kölcsönszerződése nyáron járt le, ám a Valerenga is megvált tőle, most pedig a nyírségiekhez igazolhat.
Az ETO FC színeiben futballozott kölcsönjátékosként Eneo Bitri, 24 mérkőzésen 5 gólig jutott zöld-fehérben. Az albán játékos Nyíregyházára igazolhat.
Az Öltözőn Túl blog információi szerint Szabó István csapata hosszabb időre elveszítette két meghatározó belső emberét. Alaxai Áron és Temesvári Attila kiesése miatt a keleti együttesben elengedhetetlenné vált a védelem megerősítése.
Zalaegerszegen látványos ollózós góljával egyenlített az ETO FC:
