Olasz Serie A-csapatnál folytatja a győri nevelésű játékos, korábbi Arsenal- és Barcelona-legenda lesz az edzője

Olaszországban folytatja Bősze Levente. A tehetséges játékos az ETO FC-től került 2021-ben a DAC 1904 akadémiájára.

Fotó: dac1904.sk

A 16 esztendős győri születésű labdarúgó a 2025/2026-os idényben kölcsönben szerepel (vételi opcióval) a korábbi katalán-spanyol válogatott, az elmúlt évtizedek legjobb középpályása, Cesc Fabregas vezette csapatnál. A Comoba távozáshoz az életkora miatt a FIFA engedélyére is szükség volt.

Bősze Levente a DAC A csapatának színeiben tavaly augusztusban debütált, az ekkor 15 éves és 181 napos játékos a klub és az egész szlovák élvonal rekordere és az európai kupasorozatok legfiatalabb bemutatkozója a volt. Tehetségét mostantól Olaszországban fejlesztheti.

Az ETO FC korábbi játékosát magas összegért veheti át a Como

„Levi az akadémiánk egyik legnagyobb tehetsége. Büszkék vagyunk rá, hogy a játéktudása egy olyan ambiciózus klubnak is feltűnt, mint a Como. Az a tény, hogy 16 évesen az egyik legjobb európai bajnokság csapata választotta ki őt, egy óriási dicséret neki és az akadémiánkon folyó munka számára. Ez a kölcsönjáték lehetőséget ad Levinek, hogy egy rendkívül versenyképes környezetben lépjen előre és a fejlődése jelenlegi szakaszában megtapasztalja az eltérő futballkultúrát. Bízunk benne, hogy ez a jövőre nézve erősebbé teszi őt. Szeretném kihangsúlyozni a szurkolóinknak, hogy ez nem egy búcsú. A vételi opció magas összegű, így egyelőre arról van szó, hogy lehető legjobb környezetet biztosítsuk a futballistánk számára. Akár visszatér hozzánk, komoly tapasztalattal felvértezve vagy megragadja a külföldi lehetőséget, a DAC mindkettőből hasznot húz”

– nyilatkozta Bősze vendégjátékának a margójára a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele, majd hozzátette:

Büszkén követjük majd Levi fejlődését, a Como csapatához való távozása annak a bizonyítéka, hogy az akadémiánk képes minőségi tehetséget is kinevelni.

- áll a dunaszerdahelyi klub honlapján.

