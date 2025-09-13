szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Olasz Serie A-csapatnál folytatja a győri nevelésű játékos, korábbi Arsenal- és Barcelona-legenda lesz az edzője

Címkék#Bősze Levente#ETO FC#DAC#akadémia

A legjobb európai bajnokság csapatához, az olasz Como 1907-hez érkezett kölcsönbe Bősze Levente. A labdarúgó első nevelőegyesülete az ETO FC volt.

Kisalföld.hu

Olaszországban folytatja Bősze Levente. A tehetséges játékos az ETO FC-től került 2021-ben a DAC 1904 akadémiájára. 

ETO FC Bősze
Bősze Levente az ETO FC színeiben kezdett focizni, most Olaszországban folytatja.
Fotó: dac1904.sk

A 16 esztendős győri születésű labdarúgó a 2025/2026-os idényben kölcsönben szerepel (vételi opcióval) a korábbi katalán-spanyol válogatott, az elmúlt évtizedek legjobb középpályása, Cesc Fabregas vezette csapatnál. A Comoba távozáshoz az életkora miatt a FIFA engedélyére is szükség volt.

Bősze Levente a DAC A csapatának színeiben tavaly augusztusban debütált, az ekkor 15 éves és 181 napos játékos a klub és az egész szlovák élvonal rekordere és az európai kupasorozatok legfiatalabb bemutatkozója a volt. Tehetségét mostantól Olaszországban fejlesztheti. 

Az ETO FC korábbi játékosát magas összegért veheti át a Como

„Levi az akadémiánk egyik legnagyobb tehetsége. Büszkék vagyunk rá, hogy a játéktudása egy olyan ambiciózus klubnak is feltűnt, mint a Como. Az a tény, hogy 16 évesen az egyik legjobb európai bajnokság csapata választotta ki őt, egy óriási dicséret neki és az akadémiánkon folyó munka számára. Ez a kölcsönjáték lehetőséget ad Levinek, hogy egy rendkívül versenyképes környezetben lépjen előre és a fejlődése jelenlegi szakaszában megtapasztalja az eltérő futballkultúrát. Bízunk benne, hogy ez a jövőre nézve erősebbé teszi őt. Szeretném kihangsúlyozni a szurkolóinknak, hogy ez nem egy búcsú. A vételi opció magas összegű, így egyelőre arról van szó, hogy lehető legjobb környezetet biztosítsuk a futballistánk számára. Akár visszatér hozzánk, komoly tapasztalattal felvértezve vagy megragadja a külföldi lehetőséget, a DAC mindkettőből hasznot húz” 

– nyilatkozta Bősze vendégjátékának a margójára a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele, majd hozzátette: 

Büszkén követjük majd Levi fejlődését, a Como csapatához való távozása annak a bizonyítéka, hogy az akadémiánk képes minőségi tehetséget is kinevelni.

- áll a dunaszerdahelyi klub honlapján.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu