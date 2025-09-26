Mi a közös Borbély Balázsban és Steven Seagalban? Avagy miért a dobogón van a helye az ETO FC-nek

A sportnapilapnak adott hosszú interjút Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője. Ebben elhangzott egy kérdés, hogy csapatát az élmezőnyhöz sorolja-e a szakember, aki számomra meglepő választ adott: „Ha az első hatban végzünk, az jónak számít. Ha jól sikerül az évadunk, akkor ötödikek, negyedikek leszünk, ha rosszabbul, hetedikek. Nincs rossz csapatunk, és ha stabil marad a formánk, elkerülnek bennünket a sérülések és szintet is lépünk, akkor az első háromban is végezhetünk, máskülönben az első hat hely valamelyikével elégedett lennék.”

Az ETO FC edzője, Borbély Balázs arcáról sokszor nehéz leolvasni, hogyan is szerepel a csapata.

Fotó: MW-archívum

Aki kicsit is figyelte a győri történéseket az elmúlt másfél évben, azoknak két dolog lejöhetett Borbély Balázsról: az egyik, hogy nagyon jó edző, a másik, hogy szinte sosem elégedett. Utóbbi kapcsán szoktam viccesen megjegyezni, hogy jó eséllyel Steven Seagal színitanodájában végezhetett, mert gyakorlatilag ugyanolyan az arca akkor is, amikor 7–2-re nyer a csapata, meg akkor is, ha éppenséggel kikap. Utóbbi egyébként nagyon ritkán fordult elő ebben az évben.

Összességében ezzel nincs is baj, valószínűleg pont azért kiváló szakember Borbély, mert nem elégszik meg pusztán az eredménnyel, a fejlődés szempontjából roppant fontos, hogy látja, mely dolgokban kell javulnia együttesének.

Magasan van a jelenlegi ETO FC helye

Ezért írtam fentebb azt, hogy meglepett ez a visszafogott nyilatkozat, mert szerintem ebben a mezőnyben az első három hely valamelyike alap célkitűzés lehetne, de megkockáztatom, akár kihívója is lehetne a Fradinak az ETO az aranyért vívott harcban.

Hogy ez reális-e, pont most vasárnap választ is kaphatunk, de tartom, noha a keret valóban nem annyira bő, de Borbélynak eddigi munkássága alapján szerintem nem kellene ennyire kishitűen nyilatkozni.

A jelenlegi ETO ugyanis nem a 6. helyre való, hanem minimum a dobogóra.