Labdarúgás

1 órája

Borbély Balázs: Ne csak nézzük a futballt, lássuk is! – galéria, videó

A szezon első verségét szenvedte el Borbély Balázs gárdája. Az ETO FC ellenfele vasárnap a Ferencvárosi TC volt, akik 2-0-ra nyerték meg a zöld-fehér rangadót. A mérkőzés utáni interjúkban visszafogottan nyilatkozott a győri vezetőedző.

Kisalföld.hu

A találkozón Levi korai találatával szerzett vezetést a Ferencváros, majd a második félidőben a csereként beállt Varga Barnabás növelte a vendégelőnyt. Robbie Keane együttese kapott gól nélkül nyerte meg a mérkőzést. Az ETO FC az idényben először játszott pont nélküli meccset.

ETO FC
Az ETO FC ezúttal pont nélkül zárta a fordulót. 
Fotó: Csapó Balázs

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón így értékelt:

„Megérdemelt az eredmény. Ennyivel jobban játszott a Ferencváros. Az volt az érzésem, hogy az első fél órában félénken játszottunk, nem hoztuk azt az intenzitást, amit szoktunk. Kaptunk egy gyönyörű szabadrúgás gólt, az picit megfogott bennünket. A félidő utolsó tíz-tizenöt perce jó volt, tudtunk pár veszélyes szituációt teremteni az ellenfél kapuja előtt. A második félidőben próbáltam cserével plusz egy játékost a támadásba behozni. Jól is kezdtük a félidőt, de a második gól megtört bennünket”

- elemzett Borbély, aki úgy véli, hiányzott a játékukból az átütő erő. A tréner szerint kiütközött a csapatok közötti különbség és a szokásosnál jóval bátortalanabbak voltak a játékosok a tizenhatoson belül.

Daniel Stefulj ezúttal nem kapott helyet a kezdőcsapatban. Erre a vezetőedző a következő magyarázatot adta:

„Danielnek voltak a nyári periódusban komoly technikai hibái, amiket átbeszéltünk. De nem ez volt a fő oka annak, hogy nem ő kezdett, hanem az, hogy a jobb oldali szélső védő pozícióba egy fizikálisabb, erősebb játékost akartam tenni. Tetszik a vehemencia, az a tűz, a bizonyítani akarás, amivel Schön játszik. Ez volt a fő oka annak, hogy kezdő volt.”

Az ETO filozófiája fontosabb, még ha kockázatos is

Be akarjuk tartani a szabályokat. Lehetőséget akarunk adni a fiataloknak. Játékosokat akarunk nevelni, beépíteni, ami akár pontokba is kerülhet. Egy a fontos, legyünk reálisak, ne csak nézzük a futballt, hanem lássuk is.

- emelte ki.

Borbély Balázs mindig rendkívül visszafogottan nyilatkozik. Ezúttal szóba került az is, mennyire érzi magát sikeresnek, főleg annak tükrében, hogy az NB II-es csapatból egy év alatt a Konferencia-liga rájátszásköréig juttatta csapatát. A vezetőedző szerint azonban a saját sikerének megítélése nem az ő dolga.

„H a jól jön ki minden, ott leszünk az első négy között. Lehet mondani, hogy túl visszafogottan nyilatkozok. Minden nap látom a játékosaimat és látom az ellenfeleinket is. Tudom, hogy ki milyen erőt képvisel. Ha minden úgy alakul, mint tavasszal, hogy minden tökéletes, hibátlan, akkor bármi lehet.”

ETO FC - Ferencvárosi TC 0-2

Fotók: Csapó Balázs

Robbie Keane ezúttal nem kívánta saját szavaival értékelni a látottakat – arra kérte a sajtó munkatársait, kérdezzenek tőle. A Ferencváros a mérkőzés után a tabella második helyén áll, az első kérdés is erre vonatkozott.

„Még bele sem gondoltam a bajnokságba. Edzőként a következő mérkőzésre gondolok. Nem tudnám most megmondani, hogy állunk a tabellán. A mai nagyon jó teljesítmény volt a csapattól, komoly, profi munkát tettek le a pályán, egy olyan ellenfél ellen, amellyel mindig nehéz mérkőzéseket játszunk.”

A Ferencváros vezetőedzője elárulta, hogy a nemzetközi mérkőzések és ezzel a játékosok nagyobb fokú terhelése miatt át kellett gondolnia a rotációt. Főként azért is, mert a Plzen ellen tíz emberrel kellett játszaniuk kiállítás miatt, ami még nagyobb terhet rótt a játékosokra.

Tekintse meg itt a mérkőzés összefoglalóját:

 

