Borbély Balázs: Ne csak nézzük a futballt, lássuk is! – galéria, videó

A találkozón Levi korai találatával szerzett vezetést a Ferencváros, majd a második félidőben a csereként beállt Varga Barnabás növelte a vendégelőnyt. Robbie Keane együttese kapott gól nélkül nyerte meg a mérkőzést. Az ETO FC az idényben először játszott pont nélküli meccset.

Az ETO FC ezúttal pont nélkül zárta a fordulót.

Fotó: Csapó Balázs

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón így értékelt:

„Megérdemelt az eredmény. Ennyivel jobban játszott a Ferencváros. Az volt az érzésem, hogy az első fél órában félénken játszottunk, nem hoztuk azt az intenzitást, amit szoktunk. Kaptunk egy gyönyörű szabadrúgás gólt, az picit megfogott bennünket. A félidő utolsó tíz-tizenöt perce jó volt, tudtunk pár veszélyes szituációt teremteni az ellenfél kapuja előtt. A második félidőben próbáltam cserével plusz egy játékost a támadásba behozni. Jól is kezdtük a félidőt, de a második gól megtört bennünket”

- elemzett Borbély, aki úgy véli, hiányzott a játékukból az átütő erő. A tréner szerint kiütközött a csapatok közötti különbség és a szokásosnál jóval bátortalanabbak voltak a játékosok a tizenhatoson belül.

Daniel Stefulj ezúttal nem kapott helyet a kezdőcsapatban. Erre a vezetőedző a következő magyarázatot adta:

„Danielnek voltak a nyári periódusban komoly technikai hibái, amiket átbeszéltünk. De nem ez volt a fő oka annak, hogy nem ő kezdett, hanem az, hogy a jobb oldali szélső védő pozícióba egy fizikálisabb, erősebb játékost akartam tenni. Tetszik a vehemencia, az a tűz, a bizonyítani akarás, amivel Schön játszik. Ez volt a fő oka annak, hogy kezdő volt.”

Az ETO filozófiája fontosabb, még ha kockázatos is

Be akarjuk tartani a szabályokat. Lehetőséget akarunk adni a fiataloknak. Játékosokat akarunk nevelni, beépíteni, ami akár pontokba is kerülhet. Egy a fontos, legyünk reálisak, ne csak nézzük a futballt, hanem lássuk is.

- emelte ki.

Borbély Balázs mindig rendkívül visszafogottan nyilatkozik. Ezúttal szóba került az is, mennyire érzi magát sikeresnek, főleg annak tükrében, hogy az NB II-es csapatból egy év alatt a Konferencia-liga rájátszásköréig juttatta csapatát. A vezetőedző szerint azonban a saját sikerének megítélése nem az ő dolga.