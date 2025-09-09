szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Milliós ajánlat érkezett az ETO FC játékosára

Címkék#Nadhir Benbouali#Charleori SC#Esperance Tunis#ETO FC

Az ETO-tól származó információink szerint komoly kérő érkezett a győri klubhoz az Esperance Tunis személyében. Az első osztályú tunéziai csapat az ETO FC algír játékosára vetett szemet.

Kisalföld.hu

A kiszemelt nem más, mint Nadhir Benbouali, a Charleori SC korábbi játékosa. Az ETO FC-nél az előző évadban egy évet töltött kölcsönben a játékos, az idény nagy kérdése volt, hogy megvásárolják-e a zöld-fehérek a labdarúgó játékjogát. 

ETO FC
Benboualiért tunéziai klub jelentkezett be, az ETO FC visszautasította az ajánlatot.
Fotó: Molcsányi Máté

A szurkolók számára remek hír volt, amikor a győri klub bejelentette a támadó visszatérését, aki az új idényben eddig öt mérkőzésen lépett pályára és három góllal segítette csapatát.  

A tunéziai Esperance Sportive de Tunis az ETO FC-től származó információink szerint 1,2 millió Eurót ajánlott Benbouali játékjogért, ám ezt a győriek nem fogadták el. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu