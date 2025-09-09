2 órája
Milliós ajánlat érkezett az ETO FC játékosára
Az ETO-tól származó információink szerint komoly kérő érkezett a győri klubhoz az Esperance Tunis személyében. Az első osztályú tunéziai csapat az ETO FC algír játékosára vetett szemet.
A kiszemelt nem más, mint Nadhir Benbouali, a Charleori SC korábbi játékosa. Az ETO FC-nél az előző évadban egy évet töltött kölcsönben a játékos, az idény nagy kérdése volt, hogy megvásárolják-e a zöld-fehérek a labdarúgó játékjogát.
A szurkolók számára remek hír volt, amikor a győri klub bejelentette a támadó visszatérését, aki az új idényben eddig öt mérkőzésen lépett pályára és három góllal segítette csapatát.
A tunéziai Esperance Sportive de Tunis az ETO FC-től származó információink szerint 1,2 millió Eurót ajánlott Benbouali játékjogért, ám ezt a győriek nem fogadták el.