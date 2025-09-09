Milliós ajánlat érkezett az ETO FC játékosára

A kiszemelt nem más, mint Nadhir Benbouali, a Charleori SC korábbi játékosa. Az ETO FC-nél az előző évadban egy évet töltött kölcsönben a játékos, az idény nagy kérdése volt, hogy megvásárolják-e a zöld-fehérek a labdarúgó játékjogát.

Benboualiért tunéziai klub jelentkezett be, az ETO FC visszautasította az ajánlatot.

Fotó: Molcsányi Máté

A szurkolók számára remek hír volt, amikor a győri klub bejelentette a támadó visszatérését, aki az új idényben eddig öt mérkőzésen lépett pályára és három góllal segítette csapatát.

A tunéziai Esperance Sportive de Tunis az ETO FC-től származó információink szerint 1,2 millió Eurót ajánlott Benbouali játékjogért, ám ezt a győriek nem fogadták el.