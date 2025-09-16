ETO - ez a Pilis nem az a Pilis

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában az ETO FC a Pilisi LK-t fogadja október végén.

Az ETO négyszer hódította el a Magyar Kupát.

Bár az ETO-nál új korszakot építenek, a klub történetében nem először fordul majd elő, hogy pilisi csapattal kell megmérkőzni a kupában. A hatvanas években az ETO itthon igazi kupaspecialistának számított, háromszor elhódította a trófeát, egyszer pedig alulmaradt a döntőben.

Az 1966-os kiírás során hosszú menetelés révén jutott el a csapat a fináléba, ennek során a második fordulóban - még 128 klub volt versenyben - Pilisvörösvárra szólította a sorsolás a győri zöld-fehér csapatot, ahol az NB III-as Pilisi Bányász volt az ellenfele. Augusztus 10-én a Népsport szerint 700, a Kisalföld alapján 1000 néző állta körül a játékteret.

Győrfi László hármat szerzett az ETO hat góljából.

Pilisi Bányász-Győri ETO 1:6 (0:3)

Pilisvörösvár, 1000 néző. V.: Balla B.

P. Bányász: Wintelhauser — Peller II, Hiau, Krupp, Markos (Szőnyi), Vízvári, Mannhercz, Nick, Peller I, Vaczlavi (Wieszt), Probszt.

ETO: Tóth - Szániel, Orbán, Izsáki - Palotai, Kiss (Máté) - Stolcz, Győrfi, Szaló, Nell (Somogyi), Keglovich. Edző: Szusza Ferenc.

Gsz.: Mannhercz (67.), ill. Győrfi (10., 33., 49.), Szaló (18.), Keglovich (75.), Stolcz (80.).

A hazai csapat nem állította nagyobb feladat elé a győrieket, akik a mezőnyben is jól játszottak, sok gólhelyzetet dolgoztak ki, és a helyzetek alapján még nagyobb arányban is nyerhettek volna - írta a Népsport.

A Kisalföld tudósítása az ETO meccséről.

Eszményi labdarúgó időben a kisméretű pálya kezdetben igen zavarta a győri játékosokat és a játék első részében több hibával játszottak - tudósította a Kisalföldet Pálkövi Gyula, az ETO elnöke. Háromgólos vezetésnél a szünet után nem erőltette meg magát az ETO, mégis újabb gólokat szerzett. A kitűnő formában játszó Stolcz volt a mezőny legjobbja, akinek jó beadását a villámgyors Keglovich ezúttal fejjel küldte a hálóba. Feltűnő volt Győrfi eredményessége is. Az ETO félgőzzel játszva könnyedén jutott tovább.

A Pilisi Bányász három évvel később, 1969-ben megszűnt.

Az ETO Győrben játszik a Pilisi LK-val

Az ETO októberi ellenfele, a Pilisi LK 1917 óta létezik, 1938 óta szerepel szervezett bajnokságban. A vármegyei első osztályú PLK valószínű, szintén nem állítja majd kihívás elé a győri zöld-fehéreket.