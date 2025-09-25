ETO - Csertői Aurél 60 éves

A magyar labdarúgás vérkeringésében negyven éve tölt be kisebb-nagyobb szerepeket Csertői Aurél, aki játékosként 11 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és egy gólt szerzett. Lettország csapatának kapuját vette be a Fáy utcában (3-1). Labdarúgóként magyar bajnok és kupagyőztes is volt. A klubjai: Abda, Rába ETO, Győri Dózsa, Haladás VSE, Győri ETO, MTK, Kispest, Pápai ELC.

Csertői Aurél, az ETO színeiben akcióban Akasztón.

„Ha végiggondolok a pályafutásomon, nincs egy meccs vagy egy momentum, amit ki tudnék emelni - mondja Csertői Aurél, akit futball berkekben mindenki Reliként szólít. - Nem azért, mert nem voltak szép onentumok, hanem olyan hosszú, eseményekben bővelkedő időszakról beszélünk, amelyből hirtelen nem tudok választani. Természetesen a válogatottság nagyon fontos volt az életemben, örömmel tölt el mos is, hogy tizenegyszer magamra ölthettem a címeres mezt.”

A Győri Dózsában nyújott gólerős játékára figyelt fel a Szombathelyi Haladás és tulajdonképpen a vasi zöld-fehéreknél indult el a felfelő ívelő karrierje.

ETO: játszott és edző is volt

A legtöbb mérkőzést az ETO-ban játszottam, de kiugró sikert sajnos nem tudtunk elérni. Játékosként az MTK-ban volt a legeredményesebb időszakom. Kispesten súlyos bokatörést szenvedtem, ami meghatározta a folytatást is a zöld gyepen. Örülök neki, hogy utána edzőként egyre jobb lehetőségeket kaptam. Pápán, majd az ETO-nál dolgozam, egyre feljebb léptem a ranglétrán.

A következő állomásai:

Balaton FC (Siófok)

FC Fehérvár

FC Sopron

Haladás

Kecskeméti TE

Győri ETO

Tatabánya

Paks

Gyirmót

Honvéd

Mezőkövesd

Edzőként kétszer volt bronzérmes az NB I-ben, nyert Magyar Kupát, Sebes Gusztáv-díjas és MLSZ Rangadó-díjas, többnyire az eredményes edzők között tartják számon.

Csertői Aurél csütörtökön töltötte be a hatvanadik életévét, este családi körben ünnepelte a kerek évfordulót.

Mérleget nem készítek az eddigi munkásságomról, mert minek tenném - folytatja Csertői Aurél. - Azt csinálhatom, most is, amit szeretek, ez az extra. Élvezem, amit csinálok és még fizetnek is érte, teheném hozzá Mit kívánhatna ennél szebbet, jobbat az ember? Most Mezőkövesden dolgozom, ha időként a pályán látom a munkánk gyümölcsét, az előrelépést, akkor az már jó érzés. A feljutásról szerintem a jelen helyzetben nem érdemes beszélni. A Vasas ellen legutóbb jó esélyeink mutatkoztak, de voltak olyan külső körülmények, amelyek ellen nem tudsz tenni.

„Mit érzek, hogy hatvan éves lettem - kérdez vissza. - Ebbe nem szabad belegondolni sem. Az ember hajlamos azt hinni, hogy még fiatal, melózik, edz, és ilyenkor jön rá, hogy elmúltak azok a legendás évek. A bajnoki év végéig szól a szerződésem Mezőkövesden, a továbbiakról jelenleg nem tudok nyilatkozni.”