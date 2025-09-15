szeptember 15., hétfő

Még sokra viheti

38 perce

Büntetőt hárított bemutatkozásként az ETO kapusa + videók

Címkék#Brecska Dániel#ETO#Barcelona

Papp Győző
Büntetőt hárított bemutatkozásként az ETO kapusa + videók

Brecska Dániel és Sebők Zsolt kapusedző az érdi mérkőzés előtt. Fotó: eto.hu

Az ETO FC az érdi kupamérkőzésén újoncot avatott a kapuban: a felnőttcsapatban először védett a 19 éves Brecska Dániel, aki jobb bemutatkozásról nem is álmodhatott volna. Érintetlen maradt a hálója, de ehhez az is kellett, hogy a találkozó elején kivédje a hazai játékos büntetőjét.

ETO
Brecska Dániel, az ETO fiatal kapusa. Fotó: eto.hu

„Néhány nappal az érdi fellépés előtt tudtam meg, hogy játszom. Nagyon jó érzés volt, amikor Borbély Balázs vezetőedző az összeállítás ismertetésekor az én nevemet mondta ki először - idézi fel a történteket Brecska Dániel. - Vártam a lehetőségre, és örülük, hogy ilyen gyorsan megkaptam a bizalmat. Egy kicsit izgultam, de a meccs kezdetekor mindez elmúlt, a kapuban már nem voltam megszeppenve.”
Olyannyira nem, hogy a meccs elején büntetőt is hárított.
„Minden alkalommal felkészülünk az ellenfelek büntető rúgóiból - folytatja Brecska Dániel. - Amennyire lehet, kielemezzük őket, bár ebben az esetben kevés videó állt rendelkezésünkre az Érd tizenegyeseiről. Sebők Zsolt kapusedzővel megbeszéltük, ha Pintér középről fut neki a labdának, akkor bal lábbal valószínű, a kapu bal oldalát veszi majd célba. A pályán én is úgy éreztem, oda jön a labda és szerencsére sikerült is kiütnöm a bal sarok elől.”

A meccs összefoglalója itt látható: 

https://m4sport.hu/video/2025/09/13/sport/mol-magyar-kupa-erd-eto-fc-0-3-osszefoglalo

A fiatal kapus, az iker testvérével, Szabolcssal együtt Pécsről érkezett Győrbe 2022-ben.
„A Mohács melletti Lánycsókról indultunk, majd a PMFC játékosai lettünk - említi Brecska Dániel. - Ott figyelt fel ránk az ETO. A próbájáték után leigazoltak bennünket. Nagyon jól érzem magam Győrben, bár sajnos már csak egyedül vagyok, mert a testvérem idén nyáron eligazolt a Békéscsabára. Az édesapánk fociedző és már kiskorunk óta úgy nevelt bennünket, hogy élvonalbeli labdarúgók lehesünk. Az még nálam is várat magára, de ezzel a kupamérkőzéssel remélem, léptem egyet előre az NB I felé vezető úton.”
A szülei és a barátai folyamatosan figyelemmel kísérik a szereplését.

Az ETO tehetséges kapusa

„Ott voltak az érdi meccsen is és azt mondták, nagyon büszkék rám, nyilván annak külön is örültek, hogy kivédtem a tizenegyest. Tudom, még hosszú út áll előttem, sokat kell tanulnom és fejlődnöm, de bízom abban, hogy az edzőim - akiknek eddig is sokat köszönhettem - és a társaim segítségével rövidesen bemutatkozhatok az első osztályban is. Minden embernek vannak álmai, így nekem is, de a következő lépésre koncentrálok, ami jelenleg az, hogy az NB I-ben is pályára léphessek” - említi végül az ETO tehetséges kapusa, akinek kedvenc külföldi klubja a Real Madrid. Testvére az Atlético, az édesapja pedig a Barcelona sikeréért szorít, így a két fiú hétvégi meccsei mellett a spanyol bajnokság is a családi figyelem középpontjában áll.

 

