Női labdarúgás

2 órája

ETO-Budaörs a Magyar Kupában

Címkék#Női Magyar Kupa#ETO FC#labdarúgás

Elkészült a Simple Női Kupa 4. fordulójának sorsolása. A címvédő ETO a Budaörssel került szembe.

ETO-Budaörs a Magyar Kupában

A legutóbbi fináléban az MTK-t legyőző győriek a Budaörssel találkoznak a Magyar Kupa 4. fordulójában.

Fotó: MTI

Elkészült a Simple Női Kupa 4. fordulójának sorsolása, ebben a körben már az első osztály tagjai is beszállnak a küzdelmekbe – adta hírül az mlsz.hu.  A címvédő ETO FC, akárcsak tavaly, az idei szezonban már az élvonalban szereplő Budaörssel mérkőzik meg annyi különbséggel, hogy ezúttal Győrben rendezik az összecsapást. 
Rangadót is ígér a 4. forduló: a Puskás Akadémia az MTK Budapesttel találkozik. Az FTC-Telekom Szegedre látogat.

A Simple Női Kupa 4. fordulójának párosítása:
Fehérvár FC–PMFC
ETO FC–Budaörs
Kész-St. Mihály-Szeged–FTC-Telekom
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest
Dunaújváros FC–Újpest FC
Eger SE–DVTK
Talents FC–Budapest Honvéd FC
Viktória FC–Szekszárdi WFC

A 4. forduló mérkőzéseit október 4-én és 5-én rendezik, s minden esetben az alacsonyabb osztályú csapat a házigazda.

