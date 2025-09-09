2 órája
ETO-Budaörs a Magyar Kupában
Elkészült a Simple Női Kupa 4. fordulójának sorsolása. A címvédő ETO a Budaörssel került szembe.
A legutóbbi fináléban az MTK-t legyőző győriek a Budaörssel találkoznak a Magyar Kupa 4. fordulójában.
Fotó: MTI
Elkészült a Simple Női Kupa 4. fordulójának sorsolása, ebben a körben már az első osztály tagjai is beszállnak a küzdelmekbe – adta hírül az mlsz.hu. A címvédő ETO FC, akárcsak tavaly, az idei szezonban már az élvonalban szereplő Budaörssel mérkőzik meg annyi különbséggel, hogy ezúttal Győrben rendezik az összecsapást.
Rangadót is ígér a 4. forduló: a Puskás Akadémia az MTK Budapesttel találkozik. Az FTC-Telekom Szegedre látogat.
A Simple Női Kupa 4. fordulójának párosítása:
Fehérvár FC–PMFC
ETO FC–Budaörs
Kész-St. Mihály-Szeged–FTC-Telekom
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest
Dunaújváros FC–Újpest FC
Eger SE–DVTK
Talents FC–Budapest Honvéd FC
Viktória FC–Szekszárdi WFC
A 4. forduló mérkőzéseit október 4-én és 5-én rendezik, s minden esetben az alacsonyabb osztályú csapat a házigazda.