ETO-Budaörs a Magyar Kupában

Elkészült a Simple Női Kupa 4. fordulójának sorsolása, ebben a körben már az első osztály tagjai is beszállnak a küzdelmekbe – adta hírül az mlsz.hu. A címvédő ETO FC, akárcsak tavaly, az idei szezonban már az élvonalban szereplő Budaörssel mérkőzik meg annyi különbséggel, hogy ezúttal Győrben rendezik az összecsapást.

Rangadót is ígér a 4. forduló: a Puskás Akadémia az MTK Budapesttel találkozik. Az FTC-Telekom Szegedre látogat.

A Simple Női Kupa 4. fordulójának párosítása:

Fehérvár FC–PMFC

ETO FC–Budaörs

Kész-St. Mihály-Szeged–FTC-Telekom

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest

Dunaújváros FC–Újpest FC

Eger SE–DVTK

Talents FC–Budapest Honvéd FC

Viktória FC–Szekszárdi WFC

A 4. forduló mérkőzéseit október 4-én és 5-én rendezik, s minden esetben az alacsonyabb osztályú csapat a házigazda.