37 perce
A jó futball mindenhol ugyanolyan - állítja az ETO román légiósa
Bár még csak nemrég érkezett Győrbe, sokak szerint vele évekig megoldott lehet a Rába-parti együttes jobb oldali védelme. Stefan Vladoiu ugyan még csak 26 éves, de nagyszerű védő, aki ráadásként már a poszthoz szükséges megfelelő rutinnal is rendelkezik, és ezt be is bizonyította azon a néhány mérkőzésen, amelyeken pályára lépett az ETO csapatában.
– Kezdjük azzal, hogy van, hiszen a Rapid elleni Konferencia-liga-visszavágón le kellett cserélnie Borbély Balázsnak, az ETO vezetőedzőjének.
– Most már kicsit jobban vagyok, de azért még nem az igazi – kezdte a román légiós. – Már korábban is fájt a vállam, amire aztán az említett meccsen épp ráestem. Azóta több kezelést is kaptam, és sokat javult az állapotom. Edzeni edzem a többiekkel, de azért nyilván a karom miatt még nem olyan a koordinációm, mint teljesen egészségesen. Az biztos, nekem most nagyon jól jött a válogatottszünet.
– Nem tűnt lámpalázasnak a telt házas bécsi stadionban sem. Mennyit adott, hogy alig érkezett a zöld-fehérekhez, máris a nemzetközi porondon kellett helytállnia?
– Az igazság az, hogy a Craiovával már játszottam hasonló selejtezőn, s szerepeltem olyan mérkőzéseken, melyeken hasonlóan sokan voltak. Ez a része tehát nem volt újdonság, de azért az a fantasztikus atmoszféra, ami Győrben, aztán Ausztriában fogadott, elképesztő és felemelő volt.
– Nem sokon múlt, hogy hasonló legyen a folytatás, éppen hogy lemaradtak a csoportkörről.
– Valóban nagyon kicsin múlt a még nagyobb siker. Ott volt a lehetőség előttünk, de nem sikerült élnünk vele. Sajnálom a drukkereket, mert megérdemelték volna ők is, hogy még több ilyen komoly meccset lássanak.
– Hirtelen lett szükség Győrött védőre. Meglepte a megkeresés, s hogy gyorsan kellett döntenie?
– Valóban nagyon gyorsan történt minden, sok időm nem volt az ajánlaton gondolkodni. Persze örültem is ennek, mert bár csak fél évet játszottam ott, szerettem volna Ukrajnából minél előbb eljönni. Szóval boldog voltam, hogy megkeresett egy magyar élvonalbeli együttes.
– Ha már Ukrajnát említi, nem lehet most ott egyszerű futballozni sem...
– Valóban. Bevallom, engem nagyon megviseltek a mindennapos légiriadók, a sziréna hangja, hogy nem tudtuk, mikor, melyik pillanatban csapódhat be valami. Másnap pedig elmenni edzésre, s csinálni mindent ugyanúgy, mintha mi sem történt volna. Szinte mindig fáradt voltam, nem nagyon tudtam magam normálisan kipihenni.
Dobogóra várja az ETO-t
– Ez szerencsére nem látszott meg a győri teljesítményén. Úgy és olyan gyorsan illeszkedett be az ETO-ba, mintha már évek óta a zöld-fehérek játékosa lett volna.
– A foci, a jó futball mindenhol ugyanolyan, ezért is szeretik rengetegen. Amúgy pedig szerencsém is volt, hogy a győri csapatban több honfitársam akad. Sokat tudtam velük beszélgetni, ők pedig csupa jókat mondtak. Ez adott egyfajta magabiztosságot, s így már csak azt kellett nyújtanom, amit amúgy is tudok. Nagyon jó a csapatszellem, felkészült a stáb. Utóbbinak köszönhetően mindenki tudja, mi a feladata, hol a helye a csapatban.
– Az öné a védelem jobb oldalán, de többször játszott már szélsőként is a győri együttesben. Melyik pozícióhoz áll közelebb?
– Egyértelműen védőként érzem magam igazán jól a játéktéren, ami persze nem zárja ki, hogy ha szükség van rá, feljebb lépjek, s ott nyújtsak jó teljesítményt.
– A teljesítményüket eddig nem érheti panasz. Igaz, még csak néhány fordulón vagyunk túl, mit gondol, milyen eredménnyel zárhatják majd a bajnokságot?
– Tudom, hogy az elmúlt idényben negyedik volt a csapat, amely sokak szerint most még erősebb, s nyilván rutinosabb is lett. Én nagyon örülnék, ha a dobogóra odaérnénk. Hiszem, hogy alkalmas erre ez az együttes.
– Hazájában az U21-es korosztályos válogatottban már játszott, letett arról, hogy a felnőtt nemzeti csapatban is szerepeljen?
– Nem, dehogy. Minden labdarúgónak álma, hogy meghívják a hazája válogatottjába, s ezzel én is így vagyok. Lehet, épp Győrben figyelnek fel majd újra rám, nem tudhatom.
– Nincs esetleg magyar kötődése? Mert ugye akkor még nálunk is számításba jöhetne.
– Hát az nagyon megtisztelő lenne, de tudtommal nincsenek magyar felmenőim.