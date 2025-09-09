A jó futball mindenhol ugyanolyan - állítja az ETO román légiósa

– Kezdjük azzal, hogy van, hiszen a Rapid elleni Konferencia-liga-visszavágón le kellett cserélnie Borbély Balázsnak, az ETO vezetőedzőjének.

– Most már kicsit jobban vagyok, de azért még nem az igazi – kezdte a román légiós. – Már korábban is fájt a vállam, amire aztán az említett meccsen épp ráestem. Azóta több kezelést is kaptam, és sokat javult az állapotom. Edzeni edzem a többiekkel, de azért nyilván a karom miatt még nem olyan a koordinációm, mint teljesen egészségesen. Az biztos, nekem most nagyon jól jött a válogatottszünet.

Stefan Vladoiu (balra) rendkívül gyorsan beilleszkedett az ETO csapatába.

Fotó: Csapó Balázs

– Nem tűnt lámpalázasnak a telt házas bécsi stadionban sem. Mennyit adott, hogy alig érkezett a zöld-fehérekhez, máris a nemzetközi porondon kellett helyt­állnia?

– Az igazság az, hogy a Craiovával már játszottam hasonló selejtezőn, s szerepeltem olyan mérkőzéseken, melyeken hasonlóan sokan voltak. Ez a része tehát nem volt újdonság, de azért az a fantasztikus atmoszféra, ami Győrben, aztán Ausztriában fogadott, elképesztő és felemelő volt.

– Nem sokon múlt, hogy hasonló legyen a folytatás, éppen hogy lemaradtak a csoportkörről.

– Valóban nagyon kicsin múlt a még nagyobb siker. Ott volt a lehetőség előttünk, de nem sikerült élnünk vele. Sajnálom a drukkereket, mert megérdemelték volna ők is, hogy még több ilyen komoly meccset lássanak.