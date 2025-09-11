Újabb gólyahír a Győri Audi ETO-nál

"Csodás hírrel érkezünk: Estelle Nze Minko anyai örömök elé néz!" – írta közösségi oldalán a Győri Audi ETO.

Van ok az öröme: Estelle Nze Minko babát vár.

Fotó: gyorietokc.hu

A francia válogatott irányító életében új, különleges fejezet kezdődik: Estelle Nze Minko babát vár. Estelle mindig is rengeteg örömöt és energiát adott a pályán, most pedig egy egészen másfajta, még nagyobb boldogság vár rá és párjára – folytatta a klub közleménye, melyben megszólalt a francia kiválóság is.

Estelle Nze Minko izgatottan várja az új utazást

„A párommal nagyon izgatottan várjuk ezt az új közös utazást. Kiváltságosnak érzem magam, hogy itt, ezzel a csapattal élhetem meg, és már alig várom, hogy visszatérjek tele szenvedéllyel, motivációval és az ETO-család új tagjával” – mondta Estelle Nze Minko.

Jelenleg tehát négy játékos van áldott állapotban, és mivel Győri-Lukács Viktória ikreket vár, hamarosan öt kis aprósággal bővül a győri kézilabda nagy családja.