Újra Esélyegyenlőségi Futás Győrben

Második alkalommal rendezik meg az Őszi Családi Sportnap kísérő rendezvényeként az Esélyegyenlőségi Futást. Az új helyszínen a jelentkezők egy kört teljesítenek az Olimpiai Sportpark rekortánpályáján. A futamot az EMBERsÉG DSE szervezi meg, a futáson kívül érzékenyítő játékokkal is készülnek a kilátogatók számára.

Esélyegyenlőségi Futás is lesz az Őszi Családi Sportnapon.

Az Esélyegyenlőségi Futás egyik célja a szemléletformálás

„A Több, mint sport!-program keretében tudjuk idén is megrendezni futamunkat, amely Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkársága által kiírt és Magyar Paralimpiai Bizottság közreműködésével megvalósuló pályázat. A program célja elsődlegesen a civil szervezetek által a fogyatékos emberek élmény- és szabadidősportjának fejlesztése, szélesebb körű elterjedése, és szemléletformálás” – mondta dr. Kertész Tamás, az egyesület elnöke.

A futásban és az érzékenyítő programokon közreműködnek a Széchenyi Egyetem Apáczai Karának Rekreáció és Életmód szakos hallgatói is.