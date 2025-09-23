szeptember 23., kedd

Őszi Családi Sportnap

1 órája

Újra Esélyegyenlőségi Futás Győrben

olimpiai sportpark#Esélyegyenlőségi Futás#Őszi Családi Sportnap

Szombaton rendezik a győri Olimpiai Sportparkban az Őszi Családi Sportnapot. Ennek betétprogramja lesz az Esélyegyenlőségi Futás.

Kisalföld.hu

Második alkalommal rendezik meg az Őszi Családi Sportnap kísérő rendezvényeként az Esélyegyenlőségi Futást. Az új helyszínen a jelentkezők egy kört teljesítenek az Olimpiai Sportpark rekortánpályáján. A futamot az EMBERsÉG DSE szervezi meg, a futáson kívül érzékenyítő játékokkal is készülnek a kilátogatók számára.

Esélyegyenlőségi Futás
Esélyegyenlőségi Futás is lesz az Őszi Családi Sportnapon.

Az Esélyegyenlőségi Futás egyik célja a szemléletformálás

„A Több, mint sport!-program keretében tudjuk idén is megrendezni futamunkat, amely Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért felelős államtitkársága által kiírt és Magyar Paralimpiai Bizottság közreműködésével megvalósuló pályázat. A program célja elsődlegesen a civil szervezetek által a fogyatékos emberek élmény- és szabadidősportjának fejlesztése, szélesebb körű elterjedése, és szemléletformálás” – mondta dr. Kertész Tamás, az egyesület elnöke.

A futásban és az érzékenyítő programokon közreműködnek a Széchenyi Egyetem Apáczai Karának Rekreáció és Életmód szakos hallgatói is.

