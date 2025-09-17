szeptember 17., szerda

Erős emberek versenyei

1 órája

Kamiont húztak Győrben, Bábolnán emelték és cipelték a súlyokat

Címkék#Győr#WHB-kupa#Bábolna#WHB Liga

Izgalmas küzdelmeknek adott otthont a napokban Győr és Bábolna. Az erős emberek versenye alaposan megmozgatta az indulókat.

Kisalföld.hu

Győr és Bábolna is nemzetközi erős emberek versenye házigazdája volt a közelmúltban. A győri Dunakapu téren a WHB Rally keretein belül a WHB-kupa kamionhúzó-bajnokságot rendezték meg, melyen kilenc induló volt öt országból. A főszervező a levéli Darázs Ádám volt.

erős emberek versenye
Erős emberek versenye: Győrben a kamionhúzó WHB-kupában második lett a mosonmagyaróvári Nagy Arnold.
Fotó: HSMA - Stekler Bendegúz

Magyar, szlovák, holland, olasz és grönlandi erős emberek húzták a monstrumokat, közülük Várnai Richárd lett az első, a mosonmagyaróvári Nagy Arnold a második, Barta Szilárd pedig a harmadik. Két győri is ott volt a mezőnyben: Bodnár Bálint hatodik, Bachman Tamás hetedik lett. A versenyre szerencsére elállt az eső, így ideális körülmények között küzdöttek egymással és az idővel a sportolók.

Korábban Bábolnán a HSMA Magyar Nagydíjat rendezték meg. Itt a magyar mellett holland, olaszország és grönlandi induló volt. Öt versenyszám – kamionhúzás, vikingnyomás (egy krosszmotort kellett kinyomni), koffercipelés, Dinnie-kő és kőgolyóemelés – után alakult ki a végeredmény. A jánossomorjai Kurucz Kornél a hatodik helyet szerezte meg összesítésben.

Az erős emberek versenye Jánossomorján folytatódik

A legjobb hazai erős emberek nem pihennek: szombaton 14 órától  Jánossomorján versenyznek a WHB Liga zárófordulójában, melyet a városnapok keretein belül rendeznek meg. Kurucz Kornél biztosan ott lesz a mezőnyben, a szintén a hazai pálya előnyét élvező Király Richárd indulása viszont kérdéses.

