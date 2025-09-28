Emberhátrányban nyert az ETO Akadémia

ETO Akadémia-Dorog 2-0 (0-0)

Győr, 100 néző. V.: Sveda.

ETO Akadémia: Kocsis - Koncz, Kulcsár, Kiss M., Pálfalvi, Black, Csorba D., Szerémi, Garamszegi-Géczi (Csala, 92.), Lacza, Mascoe (Csorba T., 88.).Vezetőedző: Nagy Ádám.

Dorog: Tóth G. - Szamosi (Forgó, 12.), Nagy-Kolozsvári, Horváh O., Koman, Dulló, Székely (Balla, 54.), Tischler, Alarishi (Erdey Zs., 54.), Vadnai, Benkő (Erdey B., 68.). Vezetőedző: Zsivóczky-Pandel Gyula.

Gsz.: Mascoe (65.), Kulcsár (68.).

Kiállítva: Szerémi (9.).

Nagy Ádám: - A korai kiállítás miatt a védekezést mélyebbre kellett húznunk. Az ellenfél nem tudott rajtunk àttörni, viszont amikor a labda nálunk volt eltüntettük az emberhátrányunkat. Végig nagyon fegyelmezetten, ötletesen futballoztunk.

