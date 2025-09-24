Elképesztő jelenet: félbeszakadt a román-magyar futsalmeccs – videó

A román válogatott vezetett 1-0-ra a magyar együttessel szemben a romániai futsalmérkőzésen.

Félbeszakadt a magyar futsalválogatott mérkőzése

Forrás: Nemzeti Sport

A találkozó mindössze hat perce tartott, amikor a nézők egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel, majd átszaladva a pályán saját honfitársaiknak estek neki.

A párharc első mérkőzését 3-2-re nyerték a magyarok múlt csütörtökön, a románok pedig egyenlítettek a szerdai meccsen lőtt góllal. Arról nincs hír, mi lesz a folytatással.