Futsal

51 perce

Elképesztő jelenet: félbeszakadt a román-magyar futsalmeccs – videó

Szó szerint menekülve hagyták el a játékteret a játékosok Craiovában. A magyar futsalválogatott az Eb-selejtezőn lépett pályára a román nemzeti együttessel szemben, a mérkőzésen azonban botrány tört ki.

A román válogatott vezetett 1-0-ra a magyar együttessel szemben a romániai futsalmérkőzésen. 

magyar futsalválogatott
Félbeszakadt a magyar futsalválogatott mérkőzése
A találkozó mindössze hat perce tartott, amikor a nézők egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel, majd átszaladva a pályán saját honfitársaiknak estek neki. 

A párharc első mérkőzését 3-2-re nyerték a magyarok múlt csütörtökön, a románok pedig egyenlítettek a szerdai meccsen lőtt góllal. Arról nincs hír, mi lesz a folytatással. 

 

