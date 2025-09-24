Futsal
51 perce
Elképesztő jelenet: félbeszakadt a román-magyar futsalmeccs – videó
Szó szerint menekülve hagyták el a játékteret a játékosok Craiovában. A magyar futsalválogatott az Eb-selejtezőn lépett pályára a román nemzeti együttessel szemben, a mérkőzésen azonban botrány tört ki.
A román válogatott vezetett 1-0-ra a magyar együttessel szemben a romániai futsalmérkőzésen.
A találkozó mindössze hat perce tartott, amikor a nézők egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel, majd átszaladva a pályán saját honfitársaiknak estek neki.
A párharc első mérkőzését 3-2-re nyerték a magyarok múlt csütörtökön, a románok pedig egyenlítettek a szerdai meccsen lőtt góllal. Arról nincs hír, mi lesz a folytatással.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre