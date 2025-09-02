Elhunyt a legendás főtitkár

Hosszan tartó, súlyos betegség után kedden reggel a győri Petz Aladár Oktató Kórházban 67 éves korában elhunyt Tamási Gábor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség volt főtitkára.

Tamási Gábor.

Tamási Gábor a Rába ETO játékosa volt, de az NB I-ben nem lépett pályára. Utána átigazolt a MÁV DAC-ba, ahol tagja volt a magyar kupában remeklő csapatnak. 1982-től a DAC technikai vezetőjeként dolgozott egészen 1998-ig, amikor a megyei szövetség főtitkára lett. Ezt a tisztet 2012-ig töltötte be.

Megkapta a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért sport tagozat díját (2006), a Magyar Labdarúgásért Érdemrend bronz fokozatát (2008), a Bauer Rudolf-díjat (2009).

„Végigjártam a szamárlétrát, sportvezetőként intézőként kezdtem, s hogy idáig jutottam, nagyon sok embernek köszönhetem. Nehéz is lenne mindenkit felsorolni, de mindenképp ki kell emelnem Horváth Cs. Attilát a szövetség elnökét, az apparátust, amellyel idáig dolgoztam. Mindannyian büszkék lehetünk rá, hogy a díjat ismét a labdarúgás kapta, mert ahogy említettem, ebben nemcsak az én tevékenységem, ha nem véleményem szerint az összes megyei klub, sportvezető elismerése is benne van” – fogalmazott a Kisalföldben annak idején Tamási Gábor.

A megye labdarúgásának széles tábora az emlékét megőrzi.