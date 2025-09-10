Elégedett volt - Az Audi ETO edzője még az ellenfelet is megdicsérte

Motherson-MKC–Audi ETO 27–37 (13–21)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, K&H Liga, NB I-es női mérkőzés, 1100 néző. V.: Altmár, Horváth M.

Mosonmagyaróvári KC: Arenhart – Falusi-Udvardi 4/2, DZAFEROVIC 4, Wolfs 2, Kazai 4, Háfra 2, TÓTH G. 7/2. Csere: Csatlós (kapus), Stranigg, Molnár, Kukely 4/1, Tatar. Edző: Dragan Adzic.

Audi ETO: Sako – Hagman 3, HOUSHEER 7/4, DE PAULA 5, Blohm 1, Dulfer 1, Fodor 4. Csere: Lukács (kapus), Lagerquist 1, BREISTÖL 6, Jörgensen 2, Kristiansen 1, Hovden 1/1, Elver 4, Zákányi 1. Edző: Per Johansson.

Hétméteresek: 7/5, ill. 5/5. Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hazai góllal kezdődött a találkozó, és egészen a 7. percig felváltva estek a találatok, jó iramban, határozottan kézilabdázott a hazai együttes is.

Öt-ötnél időt is kért Per Johansson, az ETO svéd mestere, ami hatott, hiszen ezután meglódultak a győriek, és egy 5–0-ás rohammal el is húztak ellenfelüktől (12. p: 5–10). A hazai tréner is időt kért, majd Arenhart helyett Csatlós érkezett az óvári kapuba. Összeszedettebb lett az MKC, igaz, közelebb nem tudott kerülni ellenfeléhez a hazai csapat, de nem nőtt tovább a különbség (15. p: 8–13). Egy háromperces periódus következett, amelyben sem az Óvár, sem az ETO nem talált a kapuba. A gólcsendet az MKC törte meg, ám erre a vendégek három találattal feleltek. A 24. percben már 8 góllal vezettek a győriek, szünetig meg is maradt ez a különbség.

Tóth Gabriella nagyszerű teljesítményt nyújtott az ETO ellen.

Fotó: Zengő Ferenc/MKCSE

Szünet után Arenhart állt vissza a hazai kapuba. Ő is és csapata is lendületesebben kezdte a második félidőt, de három perc elteltével csak egyet tudott ledolgozni hátrányából a Mosonmagyaróvár. A győriek magabiztosan játszva, biztosan tartották előnyüket, ám a 47. percben Falusi-Udvardi találatával hatra megközelítette ellenfelét az MKC (22–28). Aztán megrázta magát a hétszeres BL-győztes, s meg sem álltak a tízgólos különbségig Fodorék (52. p: 22–32). Az újabb hazai időkérés jót tett az óváriaknak, kicsit közelebb kerültek az ETO-hoz, amely összességében a vártnak megfelelően, könnyed, de határozott játékkal, tízgólos különbséggel szerezte meg a két pontot.

Elégedettek lehetünk a tízgólos különbséggel, ennyivel nyerni mindig különleges élmény. Jók voltak a kombinációink, a végén még kapust is tudtunk cserélni, aminek nagyon örülök. A három győzelemmel jól rajtoltunk, s szeretnénk leg­alább annyit elérni, mint az előző idényben, de igazából három kupa megszerzése a cél

– nyilatkozta rögtön a lefújást követően az M4 Sport kamerája előtt Dione Housheer, a győriek holland világbajnok kézilabdázója.

A bajnokságban a szurkolók sokat segítenek a csapatnak. A győriek nagyon jól játszottak az első félidőben, mi pedig a második félidőben hoztuk az elfogadhatót

– nyialtkozta az óváriak vezetőedzője, Dragan Adzic.

Nagyon örülök, hogy ilyen atmoszférában játszhattuk a mérkőzést. Mindkét oldalról sok támogatást kaptunk, nagy gratuláció Tóth Gabinak, hogy milyen jól játszik beállósként is

– mondta a mérkőzést követően az ETO szakvezetője, Per Johansson.