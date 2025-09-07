Elégedett a mosonmagyaróvári edző

Credobus Mosonmagyaróvár-Puskás Akadémia II 2-0 (0-0)

Mosonmagyaróvár, 350 néző. V.: Gaál.

Mosonmagyaróvár: Kovács - Simita, Czingráber, Vágó, Illés (Sipos, 78.), Gera, Gáncs (Tullner, 68.), Ocskay (Méhes, 78.), Kitl, Pongrácz, Erdei M. (Pap, 83.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Puskás Akadémia II: Csalogány - Csiszár (Papp, 36.), Magasföldi, Jablonszkij (Gustei, 73.), Varga, Szabari (Zahorán, 55.), Orján, Ásványi (Magyarics, 73.), Antal (Halászi-Harsányi, 73.), Krupa, Radványi. Vezetőedző: Babó Levente.

Gsz.: Orján (öngól, 54.), Gera (80.).

A fordulás után egy öngóllal került fölénybe a hazai gárda, s miközben az egyenlítésért hajtott a Puskás II, tíz perccel a vége előtt Gera belőtte a moosnmagyaróvári második találatot. A hazai csapat megérdemelten szerezte meg a három pontot.

Gyürki Gergely: - Nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Szerintem egész meccsen jó intenzitással játszottunk, a lehetőségeinkkel jól éltünk. Nem volt kérdéses a győzelmünk.

