Egy győri és egy óvári a női válogatott keretében
Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a szeptember 15-én kezdődő összetartásra és a svédek elleni felkészülési mérkőzésre.
Szemerey Zsófi
Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után, hol tartanak a játékosaink, a csapat
– mondta a kapitány a magyar szövetség honlapján.
A női válogatott kerete a svédek elleni felkészülési mérkőzésre:
Kapusok: Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC SCHAEFFLER), Kovács Anett (MOL Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid Bucureşti, román)
Jobbátlövők: Alber Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Kukely Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC SCHAEFFLER)
A női válogatott őszi programja:
Szeptember 20., szombat, Tatabánya: 16:00 Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
Október 16., csütörtök, Nagykanizsa: 18:00 Magyarország–Törökország, Eurokupa-mérkőzés
Október 19., vasárnap, Prága: 19:00 Csehország–Magyarország, Eurokupa-mérkőzés
November 20., csütörtök, Straume: 20:30 Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés
November 22., szombat, Straume: 16:45 Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
November 23., vasárnap, Straume: 14:00 Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
November 26.-december 14.: holland-német közös rendezésű világbajnokság