szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Egy győri és egy óvári a női válogatott keretében

Címkék#kézilabda#Szemerey Zsófi#Kukely Anna#Motherson Mosonmagyaróvár#Audi ETO KC#válogatott

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a szeptember 15-én kezdődő összetartásra és a svédek elleni felkészülési mérkőzésre.

Egy győri és egy óvári a női válogatott keretében

Szemerey Zsófi

Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után, hol tartanak a játékosaink, a csapat

– mondta a kapitány a magyar szövetség honlapján.

A női válogatott kerete a svédek elleni felkészülési mérkőzésre:
Kapusok: Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC SCHAEFFLER), Kovács Anett (MOL Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid Bucureşti, román)
Jobbátlövők: Alber Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Kukely Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC SCHAEFFLER)

A női válogatott őszi programja:

Szeptember 20., szombat, Tatabánya: 16:00 Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
Október 16., csütörtök, Nagykanizsa: 18:00 Magyarország–Törökország, Eurokupa-mérkőzés
Október 19., vasárnap, Prága: 19:00 Csehország–Magyarország, Eurokupa-mérkőzés
November 20., csütörtök, Straume: 20:30 Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés
November 22., szombat, Straume: 16:45 Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
November 23., vasárnap, Straume: 14:00 Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
November 26.-december 14.: holland-német közös rendezésű világbajnokság

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu