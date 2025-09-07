szeptember 7., vasárnap

Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

1 órája

Egy gól három pontot ért az ETO Akadémiának

ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém 1-0 (0-0)
Győr, 150 néző. V.: Koncz.
ETO Akadémia: Brecska – Koncz, Kulcsár, Tóth R., Csorba D., Bíró (Pálfalvi, 77.), Herczeg (Csala, 77.), Zivkovic (Szerémi, 93.), Tollár, Mascoe (Garamszegi-Géczy, 88.), Lacza (Baldauf, 75.). Edző: Nagy Ádám.
Veszprém: Gerencsér – Görgényi, Dobsa, Tóth G., Somogyi, Molnár B., Volter, Horváth B. (Farkas, 56.), Dömötör (Baján, 75.), Baldauf (Berzsenyi, 75.), Kiss M. Edző: Gunther Zsolt.
Gsz.: Lacza (69.). 
Az összecsapáson egy találat született: a 69. percben Lacza  volt eredményes, ami három pontot ért az ETO-nak.

Fotók: Csapó Balázs

 

