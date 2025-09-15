szeptember 15., hétfő

Atlétika

57 perce

Hihetetlen: Duplantis újra világcsúcsot ugrott

Címkék#Duplantis#Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj#atlétika#világcsúcs

Alig egy hónapja a budapesti rendezésű Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon világcsúcs született rúdugrásban. A svéd Armand Duplantis akkor 6,29 méteres ugrással nyert, ami világcsúcsnak számított, egészen a tokiói vb-ig.

Kisalföld.hu

Az olimpiai bajnok címvédő Duplantis már Magyarországra is kiváló formában érkezett. A Gyulai Memorialt megelőző sajtótájékoztatóról elkésett, a svéd akkor úgy nyilatkozott: remek ugrással fogja kárpótolni a szervezőket.

DUPLANTIS, Armand
Duplantis újra világcsúcsot ugrott
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Ez sikerült is, hiszen a rúdugró 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a számot. Ezt a rekordot ugyanő adta át a múltnak, ugyanis Tokióban megugrotta a 14. világcsúcsát, harmadik próbálkozásra 6,30 méteres magasságig jutott. 

Több ezres tömeg ünnepelte Duplantist

Az M4 Sport felvétele a világcsúcsot érő ugrásról:

