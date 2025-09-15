3 órája
Hihetetlen: Duplantis újra világcsúcsot ugrott
Alig egy hónapja a budapesti rendezésű Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon világcsúcs született rúdugrásban. A svéd Armand Duplantis akkor 6,29 méteres ugrással nyert, ami világcsúcsnak számított, egészen a tokiói vb-ig.
Az olimpiai bajnok címvédő Duplantis már Magyarországra is kiváló formában érkezett. A Gyulai Memorialt megelőző sajtótájékoztatóról elkésett, a svéd akkor úgy nyilatkozott: remek ugrással fogja kárpótolni a szervezőket.
Ez sikerült is, hiszen a rúdugró 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a számot. Ezt a rekordot ugyanő adta át a múltnak, ugyanis Tokióban megugrotta a 14. világcsúcsát, harmadik próbálkozásra 6,30 méteres magasságig jutott.
Több ezres tömeg ünnepelte Duplantist
Az M4 Sport felvétele a világcsúcsot érő ugrásról: