Hihetetlen: Duplantis újra világcsúcsot ugrott

Az olimpiai bajnok címvédő Duplantis már Magyarországra is kiváló formában érkezett. A Gyulai Memorialt megelőző sajtótájékoztatóról elkésett, a svéd akkor úgy nyilatkozott: remek ugrással fogja kárpótolni a szervezőket.

Duplantis újra világcsúcsot ugrott

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Ez sikerült is, hiszen a rúdugró 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a számot. Ezt a rekordot ugyanő adta át a múltnak, ugyanis Tokióban megugrotta a 14. világcsúcsát, harmadik próbálkozásra 6,30 méteres magasságig jutott.

Több ezres tömeg ünnepelte Duplantist

Az M4 Sport felvétele a világcsúcsot érő ugrásról: