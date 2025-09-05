1 órája
Dortmundban az Audi ETO, focidömping Szoboszlaiékkal, rajtol az NFL a hétvégi élő sportközvetítésekben
Ismét rengeteg élő közvetítés lesz hétvégén a sportcsatornákon. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő közvetítések a hazai televíziókban.
Az Audi ETO Dortmundban kezdi a BL-t.
Fotó: Csapó Balázs
Szeptember 5., péntek
M4 Sport
13.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 1. szabadedzés
15.00: Forma-3, Olasz Nagydíj, időmérő edzés
16.00: Forma-2, Olasz Nagydíj, időmérő edzés
17.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, 2. szabadedzés
Sport 1
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
Sport 2
19.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Eisbären Berlin-Lukko
Eurosport 1
14.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 13. szakasz
18.00: Tenisz, US Open, női páros döntő
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Olaszország-Észtország
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ukrajna-Franciaország
Arena 4
13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Feröer-szigetek - Horvátország
Match 4
10.15, 13.15, 14.00, 15.00 és 16.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Svájc-Koszovó
Szeptember 6., szombat
M4 Sport
9.15: Forma-3, Olasz Nagydíj, sprintfutam
12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés
14.15: Forma-2, Olasz Nagydíj, sprintfutam
16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés
20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Írország-Magyarország
M4 Sport+
11.15, 14.15: Kajak-kenu, maratoni vb
17.00: Jégkorong, férfi, Szuperkupa, FTC-Telekom - Budapesti Jégkorong Akadémia HC
Sport 1
3.00: Küzdősportok, ONE Fight Night, Bangkok, Jackie Buntan-Stella Hemetsberger
11.15: Autósport: F4 CEZ, Brno, 1. futam
13.30: Autósport: TCR Eastern Europe, Brno, 1. futam
15.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense
17.45: Kézilabda, férfiak, Európa-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés, Balatonfüred-Beyköz BLD SK
Sport 2
15.30: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Füchse Berlin-Magdeburg
17.30: Lósport, Kincsem+ Tuti, Marschall József-emlékverseny, Kincsem Park
19.00: Kosárlabda, WNBA, Connecticut Sun-Phoenix Mercury
Eurosport 1
0.30: Tenisz, US Open, férfi elődöntő
13.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 14. szakasz
18.00: Tenisz, US Open, férfi páros döntő
21.30: Tenisz, US Open, női döntő
Eurosport 2
13.50, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours
19.55: Sportmászás, Világkupa, Koper, férfi és női verseny, nehézségi mászás, döntő
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Anglia-Andorra
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, San Marino - Bosznia-Hercegovina
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Lettország-Szerbia
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Örményország-Portugália
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ausztria-Ciprus
Arena 4
8.30, 9.15 és 10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés
10.45, 12.45, 13.45: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto GP, Moto3, Moto2, időmérő
12.00, 16.00: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoE, 1. és 2. futam
14.30: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto GP, sprintfutam
18.00: Amerikaifutball, NCAA, Illinois-Duke
21.30: Amerikaifutball, NCAA, Kentucky-Ole Miss
Match 4
9.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours
18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Bromley-Gillingham
Szeptember 7., vasárnap
M4 Sport
8.15: Forma-3, Olasz Nagydíj, futam
9.45: Forma-2, Olasz Nagydíj, futam
10.45: Kerékpár, hegyi-kerékpározás, vb,
15.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, futam
17.15: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő
20.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő
M4 Sport+
11.00, 13.15: Kajak-kenu, maratoni vb
Sport 1
10.00: Autósport: F4 CEZ, Brno, 2. futam
11.00: Autósport: TCR Eastern Europe, Brno, 2. futam
13.15: Kézilabda, nők: Bajnokok Ligája, Borussia Dortmund-Győri Audi ETO KC
15.45: Kézilabda, nők: Bajnokok Ligája, Buducsnoszt-DVSC Schaeffler
17.45: Kézilabda, férfiak, Európa-kupa, 1. forduló, visszavágó, Balatonfüred-Beyköz BLD SK
Sport 2
14.15: Lósport, Kincsem+ Tuti, Kincsem-díj, Kincsem Park
19.30: Baseball, MLB, Baltimore Orioles-Los Angeles Dodgers
Eurosport 1
10.50, 13.05: Kerékpár, hegyi kerékpáros-vb,
15.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 15. szakasz
19.30: Tenisz, US Open, férfiak, egyéni döntő
Eurosport 2
11.30: Autósport, Márkakupa, Porsche Szuperkupa, Olaszország
13.00, 16.15: Motorsport, Motokrossz, világbajnokság, Törökország
14.00, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours
19.30: Autósport, FIA WEC Hosszútávú Autóverseny, világbajnokság, Austin
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Észak-Macedónia - Liechtenstein
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Németország - Észak-Írország
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Georgia-Bulgária
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Litvánia-Hollandia
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Törökország-Spanyolország
Arena 4
10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, futam
12.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto2, futam
13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoGP, futam
19.00: Amerikaifutball, NFL, New York Jets-Pittsburgh Steelers
22.15: Amerikaifutball, NFL, Green Bay Packers-Detroit Lions
Match 4
1.30: Autósport, NASCAR XFinity Series, 26. futam, Race at World Wide TR
10.45, 11.45, 12.45, 14.00, 15.15: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours
19.00: Darts, European Tour, 11. állomás, Prága