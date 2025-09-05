Dortmundban az Audi ETO, focidömping Szoboszlaiékkal, rajtol az NFL a hétvégi élő sportközvetítésekben

Szeptember 5., péntek

M4 Sport

13.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 1. szabadedzés

15.00: Forma-3, Olasz Nagydíj, időmérő edzés

16.00: Forma-2, Olasz Nagydíj, időmérő edzés

17.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, 2. szabadedzés

Sport 1

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

Sport 2

19.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Eisbären Berlin-Lukko

Eurosport 1

14.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 13. szakasz

18.00: Tenisz, US Open, női páros döntő

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Olaszország-Észtország

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ukrajna-Franciaország

Arena 4

13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Feröer-szigetek - Horvátország

Match 4

10.15, 13.15, 14.00, 15.00 és 16.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Svájc-Koszovó



Szeptember 6., szombat

M4 Sport

9.15: Forma-3, Olasz Nagydíj, sprintfutam

12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés

14.15: Forma-2, Olasz Nagydíj, sprintfutam

16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés

20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Írország-Magyarország

M4 Sport+

11.15, 14.15: Kajak-kenu, maratoni vb

17.00: Jégkorong, férfi, Szuperkupa, FTC-Telekom - Budapesti Jégkorong Akadémia HC

Sport 1

3.00: Küzdősportok, ONE Fight Night, Bangkok, Jackie Buntan-Stella Hemetsberger

11.15: Autósport: F4 CEZ, Brno, 1. futam

13.30: Autósport: TCR Eastern Europe, Brno, 1. futam

15.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense

17.45: Kézilabda, férfiak, Európa-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés, Balatonfüred-Beyköz BLD SK

Sport 2

15.30: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Füchse Berlin-Magdeburg

17.30: Lósport, Kincsem+ Tuti, Marschall József-emlékverseny, Kincsem Park

19.00: Kosárlabda, WNBA, Connecticut Sun-Phoenix Mercury

Eurosport 1

0.30: Tenisz, US Open, férfi elődöntő

13.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 14. szakasz

18.00: Tenisz, US Open, férfi páros döntő

21.30: Tenisz, US Open, női döntő

Eurosport 2

13.50, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

19.55: Sportmászás, Világkupa, Koper, férfi és női verseny, nehézségi mászás, döntő

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Anglia-Andorra

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, San Marino - Bosznia-Hercegovina

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Lettország-Szerbia

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Örményország-Portugália

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ausztria-Ciprus

Arena 4

8.30, 9.15 és 10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés

10.45, 12.45, 13.45: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto GP, Moto3, Moto2, időmérő

12.00, 16.00: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoE, 1. és 2. futam

14.30: Motorsport, Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto GP, sprintfutam

18.00: Amerikaifutball, NCAA, Illinois-Duke

21.30: Amerikaifutball, NCAA, Kentucky-Ole Miss

Match 4

9.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Bromley-Gillingham



Szeptember 7., vasárnap

M4 Sport

8.15: Forma-3, Olasz Nagydíj, futam

9.45: Forma-2, Olasz Nagydíj, futam

10.45: Kerékpár, hegyi-kerékpározás, vb,

15.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, futam

17.15: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő

20.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő

M4 Sport+

11.00, 13.15: Kajak-kenu, maratoni vb

Sport 1

10.00: Autósport: F4 CEZ, Brno, 2. futam

11.00: Autósport: TCR Eastern Europe, Brno, 2. futam

13.15: Kézilabda, nők: Bajnokok Ligája, Borussia Dortmund-Győri Audi ETO KC

15.45: Kézilabda, nők: Bajnokok Ligája, Buducsnoszt-DVSC Schaeffler

17.45: Kézilabda, férfiak, Európa-kupa, 1. forduló, visszavágó, Balatonfüred-Beyköz BLD SK

Sport 2

14.15: Lósport, Kincsem+ Tuti, Kincsem-díj, Kincsem Park

19.30: Baseball, MLB, Baltimore Orioles-Los Angeles Dodgers

Eurosport 1

10.50, 13.05: Kerékpár, hegyi kerékpáros-vb,

15.15: Kerékpár, Vuelta a Espana, 15. szakasz

19.30: Tenisz, US Open, férfiak, egyéni döntő

Eurosport 2

11.30: Autósport, Márkakupa, Porsche Szuperkupa, Olaszország

13.00, 16.15: Motorsport, Motokrossz, világbajnokság, Törökország

14.00, 15.00: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

19.30: Autósport, FIA WEC Hosszútávú Autóverseny, világbajnokság, Austin

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Észak-Macedónia - Liechtenstein

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Németország - Észak-Írország

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Georgia-Bulgária

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Litvánia-Hollandia

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Törökország-Spanyolország

Arena 4

10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto3, futam

12.00: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, Moto2, futam

13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Katalán Nagydíj, MotoGP, futam

19.00: Amerikaifutball, NFL, New York Jets-Pittsburgh Steelers

22.15: Amerikaifutball, NFL, Green Bay Packers-Detroit Lions

Match 4

1.30: Autósport, NASCAR XFinity Series, 26. futam, Race at World Wide TR

10.45, 11.45, 12.45, 14.00, 15.15: Motorsport, Superbike-vb, Magny-Cours

19.00: Darts, European Tour, 11. állomás, Prága