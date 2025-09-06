szeptember 6., szombat

Kosárlabda

40 perce

Döntőben a Sopron Basket

Kisalföld.hu
Döntőben a Sopron Basket

Piestanske Canky szlovák) - Sopron Basket 61-77 (25-27, 9-21, 12-17, 15-12)

Brno, nemzetközi női felkészülési torna. 

Sopron: LACZKÓ 15/6, FRISKOVEC 16/3, BÖRÖNDY 14/6, Sitku 10, Brooks 6. Cs.: JEVTOVICS 9, Sinka-Pálinkás 5/3, Janzsó, Ocsenás, Rokob 2. 

Valóságos kosáresőt hozott a nyitó negyed, és a második etap derekáig szoros volt a mérkőzés. A félidő hajrájában elsősorban a Laczkó-Friskovec.Böröndy külső trió jóvoltából egy 14-4-et "repesztve" megnyugtató, 14 pontos előnyt szerzett a szünettr Gáspár Dávid együttes. A második félidő elején váltva estek a kosarak, majd a harmadik etap hajrájában újra ritmust váltott és közel 20 pontosra növelte előnyét a tartalékos magyar bajnok. Bár a záró szakaszban a pöstyéniek valamit faragtak a hátrányukon, a biztos soproni siker nem forgott veszélyben. Gáspár Dávid együttese ezzel a sikerrel bejutott a torna szombati fináléjába.  

