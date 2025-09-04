szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Dobogóra várja az ETO-t

Címkék#győri#Schön Szabolcs#ETO FC#Ferencváros

Kisalföld.hu
Dobogóra várja az ETO-t

Fotó: www.sportshot.de

Az ETO FC új szerzeménye, Schön Szabolcs szerint csapata az első három hely valamelyikén zárhatja az idényt az  az NB I-ben. Schön egyéves kölcsönszerződéssel érkezett Győrbe az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wandererstől.

A kilencszeres válogatott futballista az M1 aktuális csatornának elmondta: követte a győriek idei Konferencialiga-selejtezős menetelését, mert abban az időben már érdeklődtek iránta a klubtól.

„Tetszett a gyors, bátor, kreatív és rövidpasszos játék, és tényleg csak egy hajszállal maradt le a csapat arról, hogy a főtáblára jusson” – emelte ki a 24 éves játékos.

„Korai ezt még most kimondani, de szeretnénk megszorongatni a Ferencvárost is, ha tudjuk, ugyanakkor még nagyon sok mérkőzés van hátra és nekünk mindig a következő találkozóra kell koncentrálnunk” – nyilatkozta. 

Korábban hasonló módon beszélt az ETO válogatott kerettag játékosa, Vitális Milán is.

Schön azt is elmondta, célja, hogy újra meghívót kapjon a válogatottba.  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu