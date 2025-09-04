Dobogóra várja az ETO-t

Az ETO FC új szerzeménye, Schön Szabolcs szerint csapata az első három hely valamelyikén zárhatja az idényt az az NB I-ben. Schön egyéves kölcsönszerződéssel érkezett Győrbe az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wandererstől.

A kilencszeres válogatott futballista az M1 aktuális csatornának elmondta: követte a győriek idei Konferencialiga-selejtezős menetelését, mert abban az időben már érdeklődtek iránta a klubtól.

„Tetszett a gyors, bátor, kreatív és rövidpasszos játék, és tényleg csak egy hajszállal maradt le a csapat arról, hogy a főtáblára jusson” – emelte ki a 24 éves játékos.

„Korai ezt még most kimondani, de szeretnénk megszorongatni a Ferencvárost is, ha tudjuk, ugyanakkor még nagyon sok mérkőzés van hátra és nekünk mindig a következő találkozóra kell koncentrálnunk” – nyilatkozta.

Korábban hasonló módon beszélt az ETO válogatott kerettag játékosa, Vitális Milán is.

Schön azt is elmondta, célja, hogy újra meghívót kapjon a válogatottba.