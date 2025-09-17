Két forduló, és „százados" lehet a DAC, Rózsavölgyi öt forduló alatt huszonötöt lőtt

A patinás, több mint egy évszázados múlttal rendelkező klub nemrég még a megyei I. osztályban futballozott, és célja, hogy mihamarabb visszatérjen oda. Ennek érdekében rendkívül erős, fiatal és agilis kerettel vágott neki a szezonnak. A DAC mérkőzései különösen azok számára számítanak igazi csemegének, akik a gólgazdag találkozókat kedvelik – nem véletlen, hogy az ötödik forduló után már 76 szerzett találatnál áll a csapat.

A DAC 22 góllal verte a Sharksot, Rózsavölgyi Patrik nyolcszor talált a hálóba.

Fotó: Krizsán Csaba

Legutóbb a Győr Sharks ellen léptek pályára a kék-fehérek, és 22–0-ra diadalmaskodtak. A gólzáporos sikerből Rózsavölgyi Patrik nyolc találattal vette ki a részét. A támadó korábban is játszott Nádorvárosban, legutóbbi idényét azonban Győrújbarátban töltötte, ahonnan Mayer János vezetőedző csábította vissza. Rózsavölgyi eddig öt forduló alatt 25 gólt jegyzett, emellett a Keglovich-kupában is betalált.

Mindig úgy megyünk ki a pályára, hogy kihasználunk minden lehetőséget. Ezzel megtiszteljük az ellenfelet. Arra koncentrálunk – nem lebecsülve a vetélytársainkat – hogy ne ragadjunk meg ezen a szinten. A jövőbe tekintünk, nekünk jelen pillanatban a megye I. az ideális a keret erősségét tekintve. Minél hamarabb szeretnénk visszakerülni

– hangsúlyozta a támadó, aki az októberi, Bágyogszovát elleni rangadót tartja az idény egyik legfontosabb megmérettetésének.

A DAC-nak magasabb szinten van a helye

Mayer János vezetőedző egyetért abban, hogy a megyei III. osztály nem méltó a 113 éves klub történelméhez.

„Minden tiszteletünk megvan a jelenlegi ellenfeleink iránt. Az baj, hogy ide kerültünk, így a lehető legrövidebb időn belül felfelé kell haladnunk. A vezetőség elképzelései nemcsak megyei szintre szólnak, hanem NB-s szereplés felé is, ami biztosan megvalósul a jövőben. Ráadásul muszáj lőni a gólokat, mivel a bajnokság végén a gólkülönbség is számíthat”

– emelte ki a szakember.

Mester és tanítványa - Mayer János edző és Rózsavölgyi Patrik, a DAC gólkirálya

Fotó: Krizsán Csaba

A DAC kerete nem túl népes, mindössze tizenhét játékosból áll, az átlagéletkor pedig 24,5 év. A fiatal kor azonban nem jelent tapasztalatlanságot: a házi góllövőlista második helyezettje, a 15 találaton álló Perfetto Gabriel a Puskás Akadémiától érkezett, míg a nyolcgólos Lengyel Máté a Gyirmót nevelése.