szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

32 perce

Két forduló, és „százados" lehet a DAC, Rózsavölgyi öt forduló alatt huszonötöt lőtt

Címkék#Mayer János#Perfetto Gabriel#Rózsavölgyi Patrik#Puskás Akadémia#DAC

A profi futballban rendkívül ritkán fordul elő, hogy egy mérkőzés extrém gólkülönbséggel záruljon. Az amatőr bajnokságokban azonban gyakrabban látni ilyen arányú győzelmeket. Vármegyénkben ennek az idénynek egyik kiemelkedő „specialistája” a nádorvárosi DAC, amely jelenleg a megyei III. osztályban szerepel.

Venesz Klaudia

A patinás, több mint egy évszázados múlttal rendelkező klub nemrég még a megyei I. osztályban futballozott, és célja, hogy mihamarabb visszatérjen oda. Ennek érdekében rendkívül erős, fiatal és agilis kerettel vágott neki a szezonnak. A DAC mérkőzései különösen azok számára számítanak igazi csemegének, akik a gólgazdag találkozókat kedvelik – nem véletlen, hogy az ötödik forduló után már 76 szerzett találatnál áll a csapat.

DAC Rózsavölgyi Patrik
A DAC 22 góllal verte a Sharksot, Rózsavölgyi Patrik nyolcszor talált a hálóba.
Fotó: Krizsán Csaba

Legutóbb a Győr Sharks ellen léptek pályára a kék-fehérek, és 22–0-ra diadalmaskodtak. A gólzáporos sikerből Rózsavölgyi Patrik nyolc találattal vette ki a részét. A támadó korábban is játszott Nádorvárosban, legutóbbi idényét azonban Győrújbarátban töltötte, ahonnan Mayer János vezetőedző csábította vissza. Rózsavölgyi eddig öt forduló alatt 25 gólt jegyzett, emellett a Keglovich-kupában is betalált.

Mindig úgy megyünk ki a pályára, hogy kihasználunk minden lehetőséget. Ezzel megtiszteljük az ellenfelet. Arra koncentrálunk – nem lebecsülve a vetélytársainkat – hogy ne ragadjunk meg ezen a szinten. A jövőbe tekintünk, nekünk jelen pillanatban a megye I. az ideális a keret erősségét tekintve. Minél hamarabb szeretnénk visszakerülni

– hangsúlyozta a támadó, aki az októberi, Bágyogszovát elleni rangadót tartja az idény egyik legfontosabb megmérettetésének.

A DAC-nak magasabb szinten van a helye

Mayer János vezetőedző egyetért abban, hogy a megyei III. osztály nem méltó a 113 éves klub történelméhez.

„Minden tiszteletünk megvan a jelenlegi ellenfeleink iránt. Az baj, hogy ide kerültünk, így a lehető legrövidebb időn belül felfelé kell haladnunk. A vezetőség elképzelései nemcsak megyei szintre szólnak, hanem NB-s szereplés felé is, ami biztosan megvalósul a jövőben. Ráadásul muszáj lőni a gólokat, mivel a bajnokság végén a gólkülönbség is számíthat” 

– emelte ki a szakember.

Mester és tanítványa - Mayer János edző és Rózsavölgyi Patrik, a DAC gólkirálya
Fotó: Krizsán Csaba

A DAC kerete nem túl népes, mindössze tizenhét játékosból áll, az átlagéletkor pedig 24,5 év. A fiatal kor azonban nem jelent tapasztalatlanságot: a házi góllövőlista második helyezettje, a 15 találaton álló Perfetto Gabriel a Puskás Akadémiától érkezett, míg a nyolcgólos Lengyel Máté a Gyirmót nevelése.

A DAC-pályának megvan a maga romantikája.
Fotó: Krizsán Csaba

A nádorvárosi klub tehát fiatalos lendülettel, de nagy célokkal vágott neki az idénynek. Ha a góltermelés és a magabiztos játék tovább folytatódik, a visszatérés a megye I. osztályba rövid időn belül valósággá válhat. Ha pedig az egy mérkőzésen lőtt gólok számát nézzük, két forduló múlva már „százas lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu