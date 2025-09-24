25 éve lett olimpiai bajnok Csollány Szilveszter

"Úgy ment fel a gyűrűre Csollány Szilveszter a 2000-es sydney-i olimpiai döntőjében, hogy pontosan tudta, milyen pontszámot kell elérnie. Annál végül jóval többet szerzett, mert olyan elemet mutatott be, amitől a gyakorlata közben felhördült a közönség. 2002-ben hazai szurkolók előtt lett világbajnok, úgy lett kerek a pályafutása" - írták róla két évtizeddel az olimpiai aranyérem megszerzése után.

Csollány Szilveszter, a gyűrűk ura.

A győzelem fénye napjainkra sem halványult el, pedig szeptember 24-én negyedszázada, hogy "Szilas" az ausztráliai olimpián elkápráztatta a világot.

Sopronban született 1970. április 13-án. Győrben a Rába ETO-ban kezdett tornázni, az ígéretes magyar utánpótlás tagjaként a nemzetközi porondon is egyre többször megmutatta tudását. A vagongyári klubnál válságos időszakát élte a torna szakosztály, ezért átigazolt az Újpesti Dózsába.

Csollány Szilveszter itt a győri edzőteremben.

Az olimpiákon először Barcelonában tette le névjegyét, gyűrűn hatodik helyet szerzett. Négy évvel később Atlantában az olasz Cecchit nem tudta legyőzni, Sydneyben viszont már vitathatatlanul a legjobb volt, olimpiai bajnok is lett.

Csollány Szilveszter Sydneyben aranyéremmel a nyakában.

Borkai Zsolt napra pontosan tizenkét évvel korábban, az 1988-as szöuli olimpián volt aranyérmes lólengésben. Így nyilatkozott a Nemzeti Sportban Csollány Szilveszter olimpiai győzelme után: "Óriási dolognak tartom azt, amit Szilas véghez vitt. Igazából számítani lehetett erre a győzelemre, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján volt némi szorongás bennem."

Olimpiai bajnok Csollány Szilveszter

A krónikákban azóta ez áll: olimpiai bajnok Csollány Szilveszter (Magyarország, edző: Limperger István, egyesület: Dunaferr, nevelőedző: Szólás Sándor, nevelőegyesület: Rába ETO) 9.850.

Csollányt az 1998-as szentpétervári Eb-n és a 2002-es debreceni vb-n a dobogó legmagasabb fokára szólították. További hét ezüst- és három bronzérme, amelyeket hivatalos világversenyeken gyűjtött, minden dicsérő szónál többet mond a tudásáról.

A népszerű Szilas pályafutása után dolgozott a vendéglátóiparban, itthon utánpótlás szinten, valamint Izlandon és Ausztriában is edzősködött. Több televíziós műsorban szerepelt. 2021 decemberében fertőződött meg a Coviddal, ezt követően lélegeztetőgépre, majd műtüdőre került. 2022. január 24-én, 51 éves korában hunyt el Budapesten.