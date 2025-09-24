1 órája
25 éve lett olimpiai bajnok Csollány Szilveszter
"Úgy ment fel a gyűrűre Csollány Szilveszter a 2000-es sydney-i olimpiai döntőjében, hogy pontosan tudta, milyen pontszámot kell elérnie. Annál végül jóval többet szerzett, mert olyan elemet mutatott be, amitől a gyakorlata közben felhördült a közönség. 2002-ben hazai szurkolók előtt lett világbajnok, úgy lett kerek a pályafutása" - írták róla két évtizeddel az olimpiai aranyérem megszerzése után.
A győzelem fénye napjainkra sem halványult el, pedig szeptember 24-én negyedszázada, hogy "Szilas" az ausztráliai olimpián elkápráztatta a világot.
Sopronban született 1970. április 13-án. Győrben a Rába ETO-ban kezdett tornázni, az ígéretes magyar utánpótlás tagjaként a nemzetközi porondon is egyre többször megmutatta tudását. A vagongyári klubnál válságos időszakát élte a torna szakosztály, ezért átigazolt az Újpesti Dózsába.
Az olimpiákon először Barcelonában tette le névjegyét, gyűrűn hatodik helyet szerzett. Négy évvel később Atlantában az olasz Cecchit nem tudta legyőzni, Sydneyben viszont már vitathatatlanul a legjobb volt, olimpiai bajnok is lett.
Borkai Zsolt napra pontosan tizenkét évvel korábban, az 1988-as szöuli olimpián volt aranyérmes lólengésben. Így nyilatkozott a Nemzeti Sportban Csollány Szilveszter olimpiai győzelme után: "Óriási dolognak tartom azt, amit Szilas véghez vitt. Igazából számítani lehetett erre a győzelemre, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján volt némi szorongás bennem."
A krónikákban azóta ez áll: olimpiai bajnok Csollány Szilveszter (Magyarország, edző: Limperger István, egyesület: Dunaferr, nevelőedző: Szólás Sándor, nevelőegyesület: Rába ETO) 9.850.
Csollányt az 1998-as szentpétervári Eb-n és a 2002-es debreceni vb-n a dobogó legmagasabb fokára szólították. További hét ezüst- és három bronzérme, amelyeket hivatalos világversenyeken gyűjtött, minden dicsérő szónál többet mond a tudásáról.
A népszerű Szilas pályafutása után dolgozott a vendéglátóiparban, itthon utánpótlás szinten, valamint Izlandon és Ausztriában is edzősködött. Több televíziós műsorban szerepelt. 2021 decemberében fertőződött meg a Coviddal, ezt követően lélegeztetőgépre, majd műtüdőre került. 2022. január 24-én, 51 éves korában hunyt el Budapesten.
Csollány Szilveszter emlékezete azóta is él.