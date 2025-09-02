A kemoterápiája után pár nappal négy góllal tért vissza a pályára Camilla Herrem – videón a gólok

Júniusban írtuk meg, hogy a norvég kézilabdasport egyik legismertebb alakjánál, a 38 éves Camilla Herremnél mellrákot diagnosztizáltak. Azóta a négy kemoterápiás kezelésen esett át a balszélső, az utolsót múlt kedden kapta, de öt nappal később ott volt csapata, a Sola bajnoki mérkőzésén.

A mellrákkal küzdő Camilla Herrem négy góllal tért vissza a pályára.

Fotó: Fredrik Varfjell / NTB

Camilla Herrem az Audi ETO és a Mosonmagyaróvár ellen is játszott

És ha már ott volt, akkor négy gólt is szerzett a kézilabdázó, aki az Audi ETO ellen a BL-döntőben szerepelt az északmacedón Vardar Szkopje színeiben, míg a Motherson Mosonmagyaróvárral a Sola játékosaként az Európa Ligában találkozott.

Az Oppsal U20 ellen idegenben 29–25-re megnyert találkozón Camilla Herrem góljai itt nézhetők meg:

A norvég VG oldalán Herrem férje, Steffen Stegavik elmondta: a rákos daganat mérete a kezdeti 20–25 százalékára csökkent. Pár hét múlva a kézilabdázóra újabb, de enyhébb kemoterápiás kezelés vár.

Camilla Herrem a meccs után így nyilatkozott: „Érzelmekkel teli pillanat volt a pályára lépés. Amikor a meccs előtt bemutattak, gombóc volt a torkomban. Rengeteg szurkoló támogat, úgy érzem, mintha egész Norvégia nekem szurkolna.”