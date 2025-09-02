szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

A kemoterápiája után pár nappal négy góllal tért vissza a pályára Camilla Herrem – videón a gólok

Címkék#Audi ETO KC#Sola#Motherson Mososnmagyaróvár#Camilla Herrem#Steffen Stegavik#TV 2 Håndball

Mellrákkal küzd a norvég klasszis. Camilla Herrem több kemoterápia után a hétvégén gólokkal tért vissza a Sola csapatába.

Kisalföld.hu

Júniusban írtuk meg, hogy a norvég kézilabdasport egyik legismertebb alakjánál, a 38 éves Camilla Herremnél mellrákot diagnosztizáltak. Azóta a négy kemoterápiás kezelésen esett át a balszélső, az utolsót múlt kedden kapta, de öt nappal később ott volt csapata, a Sola bajnoki mérkőzésén.

Camilla Herrem
A mellrákkal küzdő Camilla Herrem négy góllal tért vissza a pályára.
Fotó: Fredrik Varfjell / NTB

Camilla Herrem az Audi ETO és a Mosonmagyaróvár ellen is játszott

És ha már ott volt, akkor négy gólt is szerzett a kézilabdázó, aki az Audi ETO ellen a BL-döntőben szerepelt az északmacedón Vardar Szkopje színeiben, míg a Motherson Mosonmagyaróvárral a Sola játékosaként az Európa Ligában találkozott.

Az Oppsal U20 ellen idegenben 29–25-re megnyert találkozón Camilla Herrem góljai itt nézhetők meg:

A norvég VG oldalán Herrem férje, Steffen Stegavik elmondta: a rákos daganat mérete a kezdeti 20–25 százalékára csökkent. Pár hét múlva a kézilabdázóra újabb, de enyhébb kemoterápiás kezelés vár.

Camilla Herrem a meccs után így nyilatkozott: „Érzelmekkel teli pillanat volt a pályára lépés. Amikor a meccs előtt bemutattak, gombóc volt a torkomban. Rengeteg szurkoló támogat, úgy érzem, mintha egész Norvégia nekem szurkolna.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu