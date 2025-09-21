Bravúrós óvári siker Dorogon

Dorog-Credobus Mosonmagyaróvár 0-2 (0-1)

Dorog, 300 néző. V.: Muhari.

Dorog: Tóth - Barczi (Vadnai), Szamosi, Nagy-Kolozsvári, Horváth O. (Erdey B.), Koman (Klausz), Dulló, Székely, Tischler, Erdey Zs., Benkő. Vezetőedző: Nikházi Márk.

Mosonmagyaróvár: Kovács - Simita (Sipos), Czingráber, Vágó, Illés, Gera (Tullner), Gáncs (Pap), Ocskay (Herczeg), Kitl, Pongrácz, Erdei. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Gsz.: Gera (6.), Czingráber (79.).

A 6. percben Erdei beadását Gera fejelte a hazaiak kapujába, majd a 79. percben Czingráber volt eredményes egy szögletet követően.

