Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport
57 perce
Bravúrós óvári siker Dorogon
Dorog-Credobus Mosonmagyaróvár 0-2 (0-1)
Dorog, 300 néző. V.: Muhari.
Dorog: Tóth - Barczi (Vadnai), Szamosi, Nagy-Kolozsvári, Horváth O. (Erdey B.), Koman (Klausz), Dulló, Székely, Tischler, Erdey Zs., Benkő. Vezetőedző: Nikházi Márk.
Mosonmagyaróvár: Kovács - Simita (Sipos), Czingráber, Vágó, Illés, Gera (Tullner), Gáncs (Pap), Ocskay (Herczeg), Kitl, Pongrácz, Erdei. Vezetőedző: Gyürki Gergely.
Gsz.: Gera (6.), Czingráber (79.).
A 6. percben Erdei beadását Gera fejelte a hazaiak kapujába, majd a 79. percben Czingráber volt eredményes egy szögletet követően.
