Teke

2 órája

Bravúros ETO-győzelmek

SZUPERLIGA, NŐI

Ipartechnika Győr SE - BKV Előre 5-3 (3262-3213)
A nyári átigazolásokkal az Ipartechnika játékosállománya is változott. Ez némi izgalommal és várakozással járt, ami a mérkőzés alakulását is befolyásolta. Az első párok küzdelmében Tóth-Móricz Kata hozta a korábbi formáját, és jelentős, 71 fás győzelmet aratott, ellensúlyozva Csizmazia Katalin 45 fás vereségét. A középső sorban aztán ráijesztettek a fővárosiak a hazai csapatra: egy nagyarányú egyéni győzelem az Előre előnyét jelentette. A záró sorban aztán helyre állt a világ rendje, két rutinos hazai játékos hozta a kötelező győzelmeket és ezzel végérvényesen eldöntötték a két bajnoki pont sorsát. 
Psz.: Sass E. 575, Tóth-Móricz K. 569, dr. Frank N. 566

Ifjúsági mérkőzés:
Ipartechnika Győr SE - BKV Előre 1-3 (986-1006)
Egyéni eredmények: Bíró A. 495, Kremán D. 491

Pápai Vasas - Rába ETO Győr SE 2-6 (2940-3081)
A zömében ifjúsági és serdülő korú játékosokkal felálló ETO meglepő, de megérdemelt győzelmet aratott a pápai tekecsarnokban. Az első párok után már a két pont mellett több mint nyolcvan fás előnyt szereztek a győri fiatalok A középső és a záró sorban mindkét csapat két-két egyéni pontot szerezve zárta a mérkőzést, miközben a győriek előnye a 120 fát is meghaladta.
Psz.: Karácsony D. 538, Lakatos D. 521, Szabó B. 512 (Lakatos V.) 383

Ifjúsági mérkőzés:
Pápai Vasas – Rába ETO Győr SE 4-0 (923-785)
Egyéni eredmények: Gácsfalvi Cs. 402, Kiss B. (Lakatos V.) 383

NB I, Nyugat

Szentgotthárd II - Rába ETO Győr SE 3-5 (3420-3422)
A nyitó sorban Tóth Dániel gyengén kezdett, azai riválisa 20 fával diadalmaskodott. Gyógyír, hogy a másik pályán Koller Dániel, Saru Richárd cseréjével viszont 22 fás győzelmet aratott, így 2 fás előnye volt az ETO-nak. A középső sorban Cseh Máté eredménye is elmaradt a várakozástól, de társa, Fincziczki Tamás a szó valós értelmében is tarolt, hiszen minden szettett megnyerve, 83 fával verte ellenfelét, ezzel jelentős előnyt biztosítva a záró sornak. Itt azonban Sárai Tamás vereségével elment az előny, így Batki Tamásnak minden erejére és tudására szükség volt ahhoz, hogy négy fával legyőzze ellenfelét, amivel összességébena csapatfa után járó pontokkal, bravúros győzelmet aratva megnyerjék a mérkőzést.
Psz.: Fincziczki T. 620, Koller D. (Saru R.) 582, Batki T. 580

Ifjúsági mérkőzés: 
Szentgotthárd II. - Rába ETO Győr SE 3-1 (979-976)
Egyéni eredmények: Sárai M. 496, Szabó Gy. 480

Ajka Kristály – Mosonszentmiklós 2-6 (3037-3100)
A végeredmény ellenére szoros mérkőzést játszott a két csapat, olyannyira, hogy a vesztes gárda szerzett több szett pontot. Az első párban Solt Martin, az ifi mérkőzés után ismét pályára lépve 9 fával verte ellenfelét, míg Szalánczi Péter 46 fa előnnyel zárta a mérkőzését. Ők jó kezdéssel megadták az alaphangot, a többieknek csak folytatni kellett. A középső sorban Korcz Róbert a mérkőzés legjobb egyéni eredményével ezt meg is tette, mint ahogy a záró sorban Hősi Rezső is, aki az utolsó két szettben feljavulva tudta maga javára fordítani a mérkőzés állását.
Psz.: Korcz R. 555, Szalánczi P. 549, Solt M. 519, Hősi R. 511

Ifjúsági mérkőzés:
Ajka Kristály – Mosonszentmiklós 3-1 (953-864)
Egyéni eredmények: Solt M. 499, Vágó P. 365

NB II, Nyugat

AD Flexum – Scarbantia 3-5 (3232-3258)
Egyenletes küzdelmet hozott a két csapat mérkőzése az új csornai pályán. Egyik csapatnál sem akadt kiemelkedő teljesítmény, így hiába vezettek két pár után a hazaiak, az utolsó sorban a soproni rutin meghozta a várt eredményeket és az értékes idegenbeli győzelmet.
Psz: Nagy B. 563, Dobos G. 536, Horváth R. 535, ill. Zsirai Gy. 557, Brancsek J. 554, Turner M. 536

Csorna – Kaposvár II. 2-6 (3212-3323)
Közel állt a bemutatkozó mérkőzésén az újonc csornai csapat, azonban a szoros összecsapásoknál, az azonos szettpontos mérkőzéseken a faarány mindig a vendég oldalra billent. Bár ezek mellett volt két kiváló egyéni eredményük is, de összességében a szuperligás tartalék csapat rutinos játékkal, jobb teljesítményt nyújtott, és elvitte a bajnoki pontokat.
Psz: Endrődy G. 578, Greznár Zs. 560    

S. Sörgurítók – Zalaszentgrót  3-5 (2885-2929)
Jól indult a mérkőzés a Sörgurítók számára, mert az első párok után 2-0-ra vezettek és 76 fás előnyt szereztek. Ezt követően aztán igencsak idény elejei formát mutatott néhány játékosuk, mert az elért eredményeik jóval az átlag alatt maradtak, és végül már csak szépítésre futotta erejükből.
Psz: Straszner K. 527, Horváth A. 506, Madly T. 498

 

 

