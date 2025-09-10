Bravúros ETO-győzelmek

SZUPERLIGA, NŐI

Ipartechnika Győr SE - BKV Előre 5-3 (3262-3213)

A nyári átigazolásokkal az Ipartechnika játékosállománya is változott. Ez némi izgalommal és várakozással járt, ami a mérkőzés alakulását is befolyásolta. Az első párok küzdelmében Tóth-Móricz Kata hozta a korábbi formáját, és jelentős, 71 fás győzelmet aratott, ellensúlyozva Csizmazia Katalin 45 fás vereségét. A középső sorban aztán ráijesztettek a fővárosiak a hazai csapatra: egy nagyarányú egyéni győzelem az Előre előnyét jelentette. A záró sorban aztán helyre állt a világ rendje, két rutinos hazai játékos hozta a kötelező győzelmeket és ezzel végérvényesen eldöntötték a két bajnoki pont sorsát.

Psz.: Sass E. 575, Tóth-Móricz K. 569, dr. Frank N. 566

Ifjúsági mérkőzés:

Ipartechnika Győr SE - BKV Előre 1-3 (986-1006)

Egyéni eredmények: Bíró A. 495, Kremán D. 491

Pápai Vasas - Rába ETO Győr SE 2-6 (2940-3081)

A zömében ifjúsági és serdülő korú játékosokkal felálló ETO meglepő, de megérdemelt győzelmet aratott a pápai tekecsarnokban. Az első párok után már a két pont mellett több mint nyolcvan fás előnyt szereztek a győri fiatalok A középső és a záró sorban mindkét csapat két-két egyéni pontot szerezve zárta a mérkőzést, miközben a győriek előnye a 120 fát is meghaladta.

Psz.: Karácsony D. 538, Lakatos D. 521, Szabó B. 512 (Lakatos V.) 383

Ifjúsági mérkőzés:

Pápai Vasas – Rába ETO Győr SE 4-0 (923-785)

Egyéni eredmények: Gácsfalvi Cs. 402, Kiss B. (Lakatos V.) 383

NB I, Nyugat

Szentgotthárd II - Rába ETO Győr SE 3-5 (3420-3422)

A nyitó sorban Tóth Dániel gyengén kezdett, azai riválisa 20 fával diadalmaskodott. Gyógyír, hogy a másik pályán Koller Dániel, Saru Richárd cseréjével viszont 22 fás győzelmet aratott, így 2 fás előnye volt az ETO-nak. A középső sorban Cseh Máté eredménye is elmaradt a várakozástól, de társa, Fincziczki Tamás a szó valós értelmében is tarolt, hiszen minden szettett megnyerve, 83 fával verte ellenfelét, ezzel jelentős előnyt biztosítva a záró sornak. Itt azonban Sárai Tamás vereségével elment az előny, így Batki Tamásnak minden erejére és tudására szükség volt ahhoz, hogy négy fával legyőzze ellenfelét, amivel összességébena csapatfa után járó pontokkal, bravúros győzelmet aratva megnyerjék a mérkőzést.

Psz.: Fincziczki T. 620, Koller D. (Saru R.) 582, Batki T. 580