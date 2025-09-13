szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Kupa

36 perce

Benbouali kétszer villant, továbbjutott az ETO

Címkék#MOL Magyar Kupa#ETO FC#labdarúgás

Gól nélküli első félidőt követően végül magabiztos, háromgólos győzelmet aratott Érden az ETO FC a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában, így a sorozat legjobb 32 csapata közé jutott.

Benbouali kétszer villant, továbbjutott az ETO

Vitálisék (jobbra) hozták a kötelezőt.

Fotó: eto.hu

Érdi VSE–ETO FC 0–3 (0–0)
Érd, MOL Magyar Kupa-mérkőzés, 3. forduló. V.: Iványi G.
Érd: Kertész – Kárász, Morvai, Suszter (Haronisz, 80.), Májer, Farkas B. (Szebenyi, 72.),  Gyurácz (Törteli, 72.), Pintér N. (Balázs, 60.), Juhász B., Gál Sz., Göblyös (Gajdóczki, 80.). Vezetőedző: Domján Attila.
ETO FC: Brecska – Bíró, Abrahamsson, Csinger (Boldor, 60.), Stefulj – Vingler – Schön (Tollár, 60.), Vitális (Anton, 80.), Gavric (Huszár, 72.), Bumba – Benbouali  (Piscsur, 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
Gsz.: Schön (46.), Benbouali (55., 70.).

A nemzetközi porondon is helytálló ETO esélyesként érkezett a harmadosztályú érdi csapathoz. A győriek keretében ezúttal a kapus Petrás,  a sérült Vladoiu, valamint Bánáti nem szerepelt. Rögtön a győri kezdőben kapott lehetőséget a nemrég leigazolt Schön Szabolcs.

A vártnak megfelelően az ETO kezdett magabiztosabban, igaz a játékrész első felében a hazaiak alaposan ráijesztettek a győriekre, Brecska a kapufa segítségével hárított egy érdi helyzetnél. Győri, igaz meddő mezőnyfölény jellemezte ezután a játékrészt, s ugyan eljutott lehetőségekig az ETO, nem sikerült a vendégeknek előnyt kicsikarniuk.
Szünet után a lendületesen játszó Schön révén szinte azonnal a kapuba találtak a győriek, majd nem sokkal ezután Benbouali is lőtt egy gólt. Erre egy szöglet utáni kapufával válaszoltak a hazaiak, de egy gyors kontra végén az ETO algír támadójának újabb találata végleg eldöntötte, mely csapat jut tovább.

Összességében az ETO csak annyit kiadva magából, amennyi a továbjbutáshoz kellett, magabiztosan győzte le a helyenként ötletesen játszó, ám láthatóan szerényebb képességű, ám rendkívül sportszerűen küzdő hazai csapatot. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu