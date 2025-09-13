Benbouali kétszer villant, továbbjutott az ETO

Érdi VSE–ETO FC 0–3 (0–0)

Érd, MOL Magyar Kupa-mérkőzés, 3. forduló. V.: Iványi G.

Érd: Kertész – Kárász, Morvai, Suszter (Haronisz, 80.), Májer, Farkas B. (Szebenyi, 72.), Gyurácz (Törteli, 72.), Pintér N. (Balázs, 60.), Juhász B., Gál Sz., Göblyös (Gajdóczki, 80.). Vezetőedző: Domján Attila.

ETO FC: Brecska – Bíró, Abrahamsson, Csinger (Boldor, 60.), Stefulj – Vingler – Schön (Tollár, 60.), Vitális (Anton, 80.), Gavric (Huszár, 72.), Bumba – Benbouali (Piscsur, 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Schön (46.), Benbouali (55., 70.).

A nemzetközi porondon is helytálló ETO esélyesként érkezett a harmadosztályú érdi csapathoz. A győriek keretében ezúttal a kapus Petrás, a sérült Vladoiu, valamint Bánáti nem szerepelt. Rögtön a győri kezdőben kapott lehetőséget a nemrég leigazolt Schön Szabolcs.

A vártnak megfelelően az ETO kezdett magabiztosabban, igaz a játékrész első felében a hazaiak alaposan ráijesztettek a győriekre, Brecska a kapufa segítségével hárított egy érdi helyzetnél. Győri, igaz meddő mezőnyfölény jellemezte ezután a játékrészt, s ugyan eljutott lehetőségekig az ETO, nem sikerült a vendégeknek előnyt kicsikarniuk.

Szünet után a lendületesen játszó Schön révén szinte azonnal a kapuba találtak a győriek, majd nem sokkal ezután Benbouali is lőtt egy gólt. Erre egy szöglet utáni kapufával válaszoltak a hazaiak, de egy gyors kontra végén az ETO algír támadójának újabb találata végleg eldöntötte, mely csapat jut tovább.

Összességében az ETO csak annyit kiadva magából, amennyi a továbjbutáshoz kellett, magabiztosan győzte le a helyenként ötletesen játszó, ám láthatóan szerényebb képességű, ám rendkívül sportszerűen küzdő hazai csapatot.