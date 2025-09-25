Bajnoki nyitány Sopronban

Pénteken 19 órától a Sopron KC csapata játssza az egész férfi kosárlabda NB I szezonnyitó mérkőzésétaz Alba Fehérvár gárdája ellen a Novomatic Arénában. Az SKC szakvezetőjét, Gasper Potocnikot elsősorban a szezonnyitó összecsapás esélyeiről faggattuk, de az egész évadra is kitértünk.

- Új évad, új szabályrendszerrel, két magyar játékosnak végig pályán kell lenni. Ez milyen változásokat okozhat?

- Pályafutásom korábbi szakaszában, Izraelben már volt részem hasonlóban. Ami biztos, figyelni kell, hogy ne legyen hiba a megváltozott szabályok miatt a cseréknél, változtatásoknál. Hogy más csapatoknál ez milyen változásokat jelenthet, azt nem tudom, nyilván mindenki próbálja a lehető leghatékonyabban kezelni a változást. Nálunk itt van egy fiatal, elszánt, keményen dolgozó magyar állomány, amelynek játékosai bizonyíthatnak, megmutathatják a felnőtt mezőnyben, az élvonalban, hogy mire képesek, nagyon bízom bennük!

- Az Alba állománya erősebbnek tűnik a csapatáénál. Mivel lehet ezt ellensúlyozni a hazai nyitányon?

- Kétségtelen, az ellenfelünk kerete talán az egész mezőnyben az egyik legerősebb, ez alapján azt mondhatjuk, hogy a bajnoki cím egyik fő várományosa ellen kezdünk. Mások a lehetőségeik, mások lehetnek a céljaik is, de ha csak a büdzsék "játszanának" nem is kellenének meccsek. Az ő keretük talán kicsit később állt össze, mint a miénk, de remek egyéni képességekkel rendelkező játékosok egész sora szerepel ellenfelünknél. Erre most talán még inkább próbálnak majd építeni, mint később a szezon során. Ami minket illet, állhatnánk jobban, hiszen sérülések, betegségek is hátráltatták a felkészülésünket, de ilyen dolgok minden csapatnál előfordulhatnak. Ellenfelünk játékosainak jobb egyéni képességeit csapatként kell megpróbálni ellensúlyozni, úgy védekezésben, mint támadásban. Természetesen szeretnénk sikerrel bravúrral kezdeni a szezont, az előzőben nagyon jók, eredményesek voltunk itthon. A csapatunk tovább fiatalodott, bár nem néztem utána, az egyik, ha nem a legfiatalabb társaság vagyunk a mezőnyben, de bízom a srácokban, akik nagyon keményen dolgoztak. Remélem, hogy a szurkolók, ahogy az előző években, most is mellettünk állnak, segítik a fiúkat a meccseken, ennek a fiatal társaságnak nagyon sokat jelenthet a segítségük, ahogy egy bravúros bajnoki rajt is.