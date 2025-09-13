41 perce
Bácsán sem tudták megállítani Priskinéket, Csornán nyert a Koroncó - galéria
Szombaton négy mérkőzést rendeztek a vármegyei I. osztály 6. fordulójában.
Üstökös FC Bácsa–Gyirmót FC Győr II 0–2 (0–0)
Győr, 100 néző. V.: Horváth M.
Bácsa: Klement – Pasztendorf, Szabó Z., Rigó, Dobai, Kalmár B., Serfőző, Horváth N., Szabó B., Reizinger (Gerencsér), Bauer M. Edző: Korsós György.
Gyirmót II: Kecskés – Virág (Tóth D.), Rozs (Árpási B.), Neskov M. (Neskov O.), Priskin, Szabó M., Lázár, Szecsődi, Nyírjei (Árpási K.), Albrecht, Dobozi. Edző: Koltai Tamás.
Gsz.: Szabó M. (66.), Priskin (72.).
A fizikális és sebességbeli fölényben lévő bajnokesélyes a második félidő közepére „bedarálta” a becsülettel küzdő hazaiakat.
Jók: Klement, Szabó Z., Bauer M., Kalmár, Reizinger, ill. Priskin, Szabó M., Dobozi.
Korsós György: – Büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdött. Miénk volt a mérkőzés helyzete, amely után közvetlenül nyilvánvaló lesgólt kaptunk.
Koltai Tamás: – Sok helyzetet alakítottunk ki a mérkőzésen, de ebből csak kettőt sikerült gólra váltani, amiben mindenképpen javulnunk kell. Gratulálok a csapatomnak és sok sikert a Bácsának.
Alföldi Zoltán
Fertőszentmiklós–Credobus Tehetségközpont 0–3 (0–1)
Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Vass I.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. (Pócza) – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P., Csányi (Simon), Csikai, Török, Majoros (Koltai), Maródi (Reichstetter), Orbán, Fodróczy (Ábrahám). Edző: Rozmán László.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Mogyorósi, Baróti, Monda, Kovács B. (Csóka), Buglyó (Nagy K.), Molnár Z. (Molnár M.), Herczeg (Egerszegi), Horváth Á. (Kovács B.), Sipos, Gönye. Edző: Borbély Attila.
Gsz.: Török D. (9., öngól), Kovács B. (57., 72.).
Az első félidőben a hazai csapat kihagyott mindent, egy megpattanó lövésből pedig vezetést szereztek a vendégek. A második félidő vendéggólokkal „lecsordogált”.
Jók: Bognár-Barzsó, László, ill. Baróti
Rozmán László: – Az első félidőben megvoltak a lehetőségink a gólszerzésre, a jó eredmény elérésére, de amíg képtelen vagyunk a kapuba taláni, csak ilyen eredmények születhetnek.
Borbély Attila: – A nagyon gyenge első félidő után kellett egy gól, hogy bátrabbá váljunk. Azt mondják, az a jó csapat ismérve, hogy gyengébb játékkal is képes győzni.
Tóth István
Csorna–Koroncó 0–1 (0–1)
Részletek később!
Csorna-Koroncó, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Molcsányi Máté
Kapuvár–Győrújfalu 6–1 (4–1)
Kapuvár, 250 néző. V.: Konkoly.
Kapuvár: Gruttó – Kelemen M. (Kapa Márkó), Szücs A., Kalmár (Sárándy), Kapa Martin, Farkas Z., Horváth K. (Böcskör Gy.), Fekete M., Horváth A. (Matetits), Németh B., Árki (Kapui). Edző: Varga Péter.
Győrújfalu: Kristyák – Varga M., Fekete Á., Pusztai, Kutich (Brandisz), Tóth H. (Baj), Nagy M. (Vingler), Lőrincz, Mészáros Á., Takács M., Takács J. (Póczik). Edző: Horváth Rudolf.
Gsz.: Horváth K. (5.), Farkas Z. (7., 21., 83.), Kalmár D. (41.), Németh B. (89.), ill. Tóth H. (33.)
5. p.: Horváth K. beadása lecsúszott és a labda a hosszú sarokban landolt. 1–0.
7. p.: Árki beadására Farkas fejjel érkezett. 2–0.
21. p.: Árki indítására Farkas lépett ki a védők közül és kirúgta a jobb alsó sarkot. 3–0.
33. p.: Tóth Hunor kapott jó labdát a jobb oldalon és kirúgta a hosszú alsó sarkot. 3–1.
41. p.: Horváth Kevin beadására Kalmár Dominik érkezett és 5 méterről a kapuba passzolt. 4–1.
83. p.: Farkas kapott labdát a jobb oldalon, tolt egyet befelé és kilőtte a bal felső sarkot. 5–1.
89. p.: Matetits szerzett labdát a tizenhatoson belül, centerezését Németh Balázs értékesítette. 6–1.
A Kapuvár magabiztosan tartotta otthon a három pontot.
Jók: Fekete M., Farkas Z., ill. Tóth H., Nagy M., Fekete Á.
Varga Péter: – A csapat százalékos teljesítményét a rúgott gólok száma mutatja.
Horváth Rudolf: – Kőkemény sorozaton vagyunk túl. A bajnokság most kezdődik számunkra. Remélhetően jót tettek ezek a mérkőzések a bajnokesélyes csapatok ellen.
Böcskör Zsolt
A további program, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Vitnyéd, Ménfőcsanak–Abda-VVFK Bau, 17 óra.
A Mezőörs–Győrújbarát mérkőzést november 15-én rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|6
|6
|0
|0
|25 - 2
|18
|2.
|Mezőörs
|5
|5
|0
|0
|37 - 4
|15
|3.
|Kapuvár
|5
|4
|1
|0
|18 - 3
|13
|4.
|Bácsa
|6
|3
|2
|1
|16 - 6
|11
|5.
|Győrújbarát
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|6.
|Csorna
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Koroncó
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|8.
|Ménfőcsanak
|5
|2
|1
|2
|12 - 15
|7
|9.
|M.-óvár II
|6
|2
|1
|3
|11 - 18
|7
|10.
|Gönyű
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|11.
|Abda
|5
|1
|0
|4
|8 - 16
|3
|12.
|Győrújfalu
|6
|1
|0
|5
|6 - 35
|3
|13.
|Vitnyéd
|4
|0
|1
|3
|6 - 22
|1
|14.
|F.-szentmiklós
|6
|0
|0
|6
|0 - 20
|0