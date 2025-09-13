Bácsán sem tudták megállítani Priskinéket, Csornán nyert a Koroncó - galéria

Üstökös FC Bácsa–Gyirmót FC Győr II 0–2 (0–0)

Győr, 100 néző. V.: Horváth M.

Bácsa: Klement – Pasztendorf, Szabó Z., Rigó, Dobai, Kalmár B., Serfőző, Horváth N., Szabó B., Reizinger (Gerencsér), Bauer M. Edző: Korsós György.

Gyirmót II: Kecskés – Virág (Tóth D.), Rozs (Árpási B.), Neskov M. (Neskov O.), Priskin, Szabó M., Lázár, Szecsődi, Nyírjei (Árpási K.), Albrecht, Dobozi. Edző: Koltai Tamás.

Gsz.: Szabó M. (66.), Priskin (72.).

A fizikális és sebességbeli fölényben lévő bajnokesélyes a második félidő közepére „bedarálta” a becsülettel küzdő hazaiakat.

Jók: Klement, Szabó Z., Bauer M., Kalmár, Reizinger, ill. Priskin, Szabó M., Dobozi.

Korsós György: – Büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdött. Miénk volt a mérkőzés helyzete, amely után közvetlenül nyilvánvaló lesgólt kaptunk.

Koltai Tamás: – Sok helyzetet alakítottunk ki a mérkőzésen, de ebből csak kettőt sikerült gólra váltani, amiben mindenképpen javulnunk kell. Gratulálok a csapatomnak és sok sikert a Bácsának.

Alföldi Zoltán

Fertőszentmiklós–Credobus Tehetségközpont 0–3 (0–1)

Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Vass I.

Fertőszentmiklós: Kovács Á. (Pócza) – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P., Csányi (Simon), Csikai, Török, Majoros (Koltai), Maródi (Reichstetter), Orbán, Fodróczy (Ábrahám). Edző: Rozmán László.

Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Mogyorósi, Baróti, Monda, Kovács B. (Csóka), Buglyó (Nagy K.), Molnár Z. (Molnár M.), Herczeg (Egerszegi), Horváth Á. (Kovács B.), Sipos, Gönye. Edző: Borbély Attila.

Gsz.: Török D. (9., öngól), Kovács B. (57., 72.).

Az első félidőben a hazai csapat kihagyott mindent, egy megpattanó lövésből pedig vezetést szereztek a vendégek. A második félidő vendéggólokkal „lecsordogált”.

Jók: Bognár-Barzsó, László, ill. Baróti

Rozmán László: – Az első félidőben megvoltak a lehetőségink a gólszerzésre, a jó eredmény elérésére, de amíg képtelen vagyunk a kapuba taláni, csak ilyen eredmények születhetnek.

Borbély Attila: – A nagyon gyenge első félidő után kellett egy gól, hogy bátrabbá váljunk. Azt mondják, az a jó csapat ismérve, hogy gyengébb játékkal is képes győzni.

Tóth István